Более 120 тысяч операций снятия наличных провели предприниматели - клиенты банка "Открытие" Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Более 120 тысяч операций снятия наличных провели предприниматели - клиенты банка "Открытие". Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, с начала года клиенты банка провели более 120 тысяч операций снятия наличных по бизнес-картам в банкоматах с выбором символа снятия почти на 9 млрд рублей.

Возможность выбора символа (цели) снятия в банкомате – новый функционал, который банк "Открытие" запустил для клиентов из сегмента МСБ в декабре 2020 года. В банкоматах банка индивидуальным предпринимателям доступны для выбора 6 символов, юридическим лицам – 9, включая заработную плату, социальные выплаты (пенсии, пособия) и стипендии со льготной комиссией 0,4%. Ранее снять деньги по такой ставке можно было только через кассу банка и лишь по предварительному заказу.

Пока такая возможность доступна только при снятии средств по пластиковой, а не виртуальной бизнес-карте "Открытия". Выбранная формулировка символа (цели) добавляется по таким операциям в назначение платежа. Данные формулировки соответствуют формулировкам бухгалтерских "кассовых символов".

Ранее их выбор был доступен только при снятии наличных через кассу. Это важно и удобно для бухгалтерии и налогового учета клиентов. Теперь они не привязаны к месту расположения и графику работы офиса и могут снимать наличные с выбором цели круглосуточно.

Функционал доступен в большинстве банкоматов банка.