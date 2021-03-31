Свет и горячую воду частично отключили в 11 домах Нижнего Новгорода Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Свет и горячую воду частично отключили в 11 домах в трех районах Нижнего Новгорода 6 апреля 2021 года. Об этом сообщается на сайте городского ГО ЧС.

Это связано с проведением плановых работ на сетях электроснабжения и водоснабжения.

В Автозаводском районе с 8:00 свет отключен по адресам: ул. Веденяпина, 13, 15, 17 и ул. Фучика, 21, 23. Его дадут к 17:00.

В Московском и Советском районах с 9:00 горячее водоснабжение временно приостановлено в домах № 2А, 2В и 5 по ул. Ярошенко, а также №11, 13, 13/1 по ул. Артельная. Предоставление коммунальной услуги возобновится к 14:00 и 15:00.

Напомним, что накануне свет и горячую воду отключали в трех домах Нижегородского района.