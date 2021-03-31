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Спорт

Нижегородский саблист Кирилл Тюлюков завоевал вторую медаль на первенстве мира

06 апреля 2021 10:47  [80] Спорт
Кирилл Тюлюков (слева)

Кирилл Тюлюков (слева)

Фото: международная федерация фехтования и ФФР

Нижегородский саблист, воспитанник спортклуба "Знамя" Арзамасского приборостроительного завода Кирилл Тюлюков завоевал вторую медаль на первенстве мира. Об этом сообщает Федерация фехтования России.

Согласно информации, он завоевал серебро первенства мира по фехтованию в составе российской команды, куда также вошли Дмитрий Насонов, Артём Терехов и Магамед Халимбеков.

Российская команда обыграла команду Индии со счетом 45:13 и Украины - 45:41.

На полуфинале "Россия-Франция" также победила юниорская сборная России по сабле со счетом 45:42. Во многом именно из-за Кирилла Тюлюкова - со счетом 14:2 в личных соревнованиях он разгромил своего соперник.

В решающей встрече соперниками россиян стали хозяева турнира египтяне. Они к концу первого круга захватили преимущество и не отдали его до самого конца (45:38). В результате у российской команды - серебро.

Ранее сообщалось, что Кирилл Тюлюков завоевал золото первенства мира.

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Теги:
АПЗ Фехтование
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