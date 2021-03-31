Спикер ЗС НО Евгений Люлин станет президентом дзержинского ФК "Химик" Политика

Фото: С сайта ЗС НО

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин станет президентом дзержинского футбольного клуба "Химик". Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Решение о назначении Евгения Люлина принято в ходе совещания по развитию футбола в Дзержинске.

"Мы ставим задачу сформировать команду и в ближайшее время начать тренировки. Сейчас идет обсуждение кандидатуры главного тренера. Определяется состав попечительского совета, и очень важно сформировать его грамотно. Туда должны войти люди неравнодушные к футболу, располагающими ресурсами – административными, финансовыми, организационными. Люди, которые будут развивать футбол. Надеюсь, что возрожденный футбольный клуб "Химик" скоро начнет отсчет своего нового восхождения на спортивный Олимп. Условия и предпосылки для этого созданы", - сказал Евгений Люлин.

"По вопросу создания в Дзержинске футбольного клуба "Химик" мы встречаемся уже не первый раз в таком составе. Эту встречу могу назвать промежуточной, но уже более конкретной. Определили основные задачи и реальные сроки их исполнения", - добавил глава Дзержинска Иван Носков.

"За апрель организаторы должны сформировать структуру будущего клуба и, что не менее важно, попечительский совет, члены которого будут располагать ресурсами для его поддержки и развития. И конечно, главный вопрос - формирование команды и назначение главного тренера. Пока рассматриваем разные кандидатуры, в том числе и те, которые предлагаются участниками совещания. Самое главное сейчас - грамотно продумать все вопросы, чтобы создать действительно сильную команду, которая будет радовать дзержинцев своей игрой и победами", - пояснил Иван Носков.

Спикер регионального парламента рассказал, что базироваться команда "Химик" будет на одноименном стадионе "Химик", который может соответствовать требованиям к проведению чемпионатов.

"Развитие стадиона – это также один из вопросов, который необходимо будет решать. На больших современных стадионах есть тренировочная зона, запасное поле. Пока мы не обладаем таким богатством. Запасным тренировочным стадионом пока может быть "Капролактамовец" и другие спортивные площадки", - считает Евгений Люлин.

"Уверен, что с приходом Евгения Люлина на пост президента "Химика" развитие футбола в Дзержинске получит мощный импульс. Знаю Евгения Борисовича как человека, который болеет душой за наш футбол, сам является активным болельщиком. Многие проблемы в городе химиков решаются при его личном участии, поэтому "Химику" без преувеличения повезло!", - заявил президент "Федерации футбола Нижегородской области" Владимир Афанасьев.

"Дзержинск богат футбольными традициями. Многие жители города переживают за то, что будет с футбольным клубом, который имеет богатую, 75-летнюю историю. Признаться честно, я очень рад этому решению. Евгения Борисовича я хорошо знаю как честного и порядочного человека. Он с лучшей стороны зарекомендовал себя как председатель Законодательного собрания Нижегородской области. Кроме того, он курировал такие известные в нашей области футбольные клубы как дзержинский "СИБУР-Химик" и нижегородский "Локомотив". Евгений Борисович очень любит футбол, его авторитет поможет создать такие условия, чтобы футболисты "Химика" радовали своих болельщиков победами на футбольном поле как можно чаще", - выразил свое мнение генеральный директор футбольного клуба "Нижний Новгород" Равиль Измайлов.