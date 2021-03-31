Нижегородцы вошли в тройку сильнейших на чемпионате и первенстве ПФО по фехтованию Спорт

Артём Султанов Фото: Федерация фехтования Нижегородской области

Саблисты Нижегородской области вошли в тройку сильнейших на чемпионате и первенстве ПФО по фехтованию. Об этом сообщает Федерация фехтования региона.

Согласно информации, с 2 по 5 апреля в Арзамасе прошли чемпионат ПФО по фехтованию на саблях среди мужчин и первенство ПФО среди юниоров и юношей.

Принять участие в турнирах приехали 200 спортсменов из 7 регионов России. Они состязались в пяти возрастных группах в личном и командном первенстве. Нижегородскую область представляли 20 саблистов арзамасского СК "Знамя", воспитанники тренера Александра Васяева и тренера высшей категории Вадима Карпычева.

В первый день соревнований на фехтовальные дорожки вышли саблисты 2007 года рождения и старше. Арзамасец Артём Султанов завоевал 1 место и чемпионский титул.

3 апреля в категории "юноши до 24 лет" у нижегородской команды сразу две награды: серебро Антона Георгиевского в личном первенстве и бронза у команды "Нижегородская область-1" (Антон Георгиевский, Марк Кривоногов, Артём Султанов, Кирилл Суханов).

4 апреля в категории "юниоры до 21 года" у арзамасцев две бронзы: личная Артёма Султанова и в командном первенстве (Алексей Баскаков, Антон Георгиевский, Артём Султанов, Кирилл Суханов).

5 апреля в категории "юноши до 18 лет" бронзовым призером стал Кирилл Суханов, серебро у Алексея Баскакова. У команды "Нижегородская область-1" (Алексей Баскаков, Иван Атаманец, Кирилл Суханов, Алексей Махлонов) - второе место.

"За четыре дня соревнований нашим спортсменам удалось завоевать весь набор медалей как в личном, так и в командном первенстве. Это лишний раз подтверждает, что арзамасское фехтование уже стабильно завоевывает лидерские позиции на встречах со многими спортивными фехтовальными регионами. Конечно, есть на что обратить внимание, будем над этим работать", - отметил председатель спортивной федерации фехтования Нижегородской области, председатель городской Думы Нижнего Новгорода, председатель Совета директоров АО "АПЗ" Олег Лавричев, комментируя соревнования.