инвест-проект
На тысячных купюрах появится Нижний Новгород
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Гала-шоу пройдет в акватории Волги и Оки к 800-летию города
Два рейса в неделю запланировано по маршруту "Нижний Новгород-Стамбул"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня на 6 апреля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
М. Виторган И А. Цыпкин
Мастер и Маргарита
Последние новости рубрики Спорт
06 апреля 2021 12:56  [72] Нижегородцы вошли в тройку сильнейших на чемпионате и первенстве ПФО по фехтованию
06 апреля 2021 10:47  [122] Нижегородский саблист Кирилл Тюлюков завоевал вторую медаль на первенстве мира
05 апреля 2021 18:54  [269] Нижегородец завоевал золотую медаль на Чемпионате России по лыжным гонкам
05 апреля 2021 13:17  [196] Нижегородский саблист Кирилл Тюлюков завоевал золото первенства мира
30 марта 2021 15:38  [239] Соревнования по фехтованию на саблях пройдут в Арзамасе 2-5 апреля
26 марта 2021 10:01  [851] "Марафон 800" с максимальной дистанцией в 42,2 км пройдет в Нижнем Новгороде
26 марта 2021 09:21  [1367] БК "Нижний Новгород" впервые в истории вышел в "Финал восьми" Лиги чемпионов
24 марта 2021 16:57  [292] Попечительский совет Федерации пятиборья обсудил предстоящий в Нижнем Новгороде чемпионат Европы
24 марта 2021 16:02  [241] Банк "Открытие" подтвердил участие знаменитых спортсменов в Югорском лыжном марафоне
23 марта 2021 11:00  [424] Две медали завоевал нижегородский лыжник Никита Родионов на первенстве России
Спорт

Нижегородцы вошли в тройку сильнейших на чемпионате и первенстве ПФО по фехтованию

06 апреля 2021 12:56  [72] Спорт
Артём Султанов

Артём Султанов

Фото: Федерация фехтования Нижегородской области

Саблисты Нижегородской области вошли в тройку сильнейших на чемпионате и первенстве ПФО по фехтованию. Об этом сообщает Федерация фехтования региона.

Согласно информации, с 2 по 5 апреля в Арзамасе прошли чемпионат ПФО по фехтованию на саблях среди мужчин и первенство ПФО среди юниоров и юношей.

Принять участие в турнирах приехали 200 спортсменов из 7 регионов России. Они состязались в пяти возрастных группах в личном и командном первенстве. Нижегородскую область представляли 20 саблистов арзамасского СК "Знамя", воспитанники тренера Александра Васяева и тренера высшей категории Вадима Карпычева.

В первый день соревнований на фехтовальные дорожки вышли саблисты 2007 года рождения и старше. Арзамасец Артём Султанов завоевал 1 место и чемпионский титул.

3 апреля в категории "юноши до 24 лет" у нижегородской команды сразу две награды: серебро Антона Георгиевского в личном первенстве и бронза у команды "Нижегородская область-1" (Антон Георгиевский, Марк Кривоногов, Артём Султанов, Кирилл Суханов).

4 апреля в категории "юниоры до 21 года" у арзамасцев две бронзы: личная Артёма Султанова и в командном первенстве (Алексей Баскаков, Антон Георгиевский, Артём Султанов, Кирилл Суханов).

5 апреля в категории "юноши до 18 лет" бронзовым призером стал Кирилл Суханов, серебро у Алексея Баскакова. У команды "Нижегородская область-1" (Алексей Баскаков, Иван Атаманец, Кирилл Суханов, Алексей Махлонов) - второе место.

"За четыре дня соревнований нашим спортсменам удалось завоевать весь набор медалей как в личном, так и в командном первенстве. Это лишний раз подтверждает, что арзамасское фехтование уже стабильно завоевывает лидерские позиции на встречах со многими спортивными фехтовальными регионами. Конечно, есть на что обратить внимание, будем над этим работать", - отметил председатель спортивной федерации фехтования Нижегородской области, председатель городской Думы Нижнего Новгорода, председатель Совета директоров АО "АПЗ" Олег Лавричев, комментируя соревнования.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Фехтование
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
31 марта 2021 11:47Реставрация Литературного музея им. Горького
вамрешать.рф
Архив
ТРИО ОЛЕГА АККУРАТОВА
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph