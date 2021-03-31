Режим ЧС из-за проблем с газопроводом в микрорайоне на Бору снят Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Режим чрезвычайной ситуации, который был введен из-за проблем с газопроводом в январе, отменили в микрорайоне "Серебряный Бор" на Бору. Об этом сообщается в постановлении администрации городского округа.

Согласно информации, решение принято в связи с нормализацией давления на распределительном газопроводе.

Напомним, в ночь с 12 на 13 января, когда была зафиксирована аномально низкая температура воздуха, сразу в нескольких домах данного микрорайона упало давление газа. Это привело к отключению отопительных агрегатов.

Из-за погодных условий существовала угроза здоровью людей, проживающих в микрорайоне, поэтому администрация приняла решение ввести режим ЧС.

Специалисты завершили аварийные работы на газопроводе к февралю. Были закольцованы два частных газопровода.