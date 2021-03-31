инвест-проект
Гала-шоу пройдет в акватории Волги и Оки к 800-летию города
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
На тысячных купюрах появится Нижний Новгород
Два рейса в неделю запланировано по маршруту "Нижний Новгород-Стамбул"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня на 6 апреля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
М. Виторган И А. Цыпкин
Мастер и Маргарита
Последние новости рубрики Общество
06 апреля 2021 15:52  [13] Три магистральных коллектора очистят и отремонтируют в Нижнем Новгороде
06 апреля 2021 15:25  [51] Режим ЧС из-за проблем с газопроводом в микрорайоне на Бору снят
06 апреля 2021 15:21  [67] Школьники Выксы установили скворечники в благоустроенной лесопосадке
06 апреля 2021 14:34  [101] Мемориальную доску капитану 1 ранга Геннадию Дмитриеву открыли в Нижнем Новгороде
06 апреля 2021 14:12  [119] Еще два низководных автомоста затопило в Нижегородской области
06 апреля 2021 13:17  [534] Движение транспорта на участках улиц Варварской и Минина будет ограничено в апреле
06 апреля 2021 12:47  [155] Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 25 районах Нижегородской области
06 апреля 2021 12:29  [156] Стало известно число заболевших COVID-19 нижегородцев по данным на 6 апреля
06 апреля 2021 11:25  [140] Нижегородцы смогут задать вопросы о вакцинации от коронавируса в ходе прямого эфира
06 апреля 2021 10:13  [151] Свет и горячую воду частично отключили в 11 домах Нижнего Новгорода
Общество

Режим ЧС из-за проблем с газопроводом в микрорайоне на Бору снят

06 апреля 2021 15:25  [51] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Режим чрезвычайной ситуации, который был введен из-за проблем с газопроводом в январе, отменили в микрорайоне "Серебряный Бор" на Бору. Об этом сообщается в постановлении администрации городского округа.

Согласно информации, решение принято в связи с нормализацией давления на распределительном газопроводе.

Напомним, в ночь с 12 на 13 января, когда была зафиксирована аномально низкая температура воздуха, сразу в нескольких домах данного микрорайона упало давление газа. Это привело к отключению отопительных агрегатов. 

Из-за погодных условий существовала угроза здоровью людей, проживающих в микрорайоне, поэтому администрация приняла решение ввести режим ЧС.

Специалисты завершили аварийные работы на газопроводе к февралю. Были закольцованы два частных газопровода.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Бор Газоснабжение ЧС
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
31 марта 2021 11:47Реставрация Литературного музея им. Горького
вамрешать.рф
Архив
ТРИО ОЛЕГА АККУРАТОВА
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph