"Кванториум" в новом формате откроется в Кстове. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области.
Согласно информации, 7 апреля министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова и глава Кстовского района Андрей Чертков подпишут соглашение о создании первого школьного "Кванториума".
Также будет подписано соглашение о материально-техническом и методическом взаимодействии между центром новых форм развития образования и школой №8 с углубленным изучением отдельных предметов.
Новый формат "Кванториума" включает в себя естественно-научный и технологический профили, что позволит школьникам глубже погрузиться в мир новых технологий. Центр будет ориентирован на проведение практических занятий по физике, биологии, химии, технологии, информатике.
Открытие школьного "Кванториума" запланировано 1 сентября 2021 года. На сегодняшний день готовятся документы на проведение ремонтных работ и подготовку помещений в соответствии с дизайном проекта, а также необходимо закупить специализированное оборудование для детского технопарка.
Ранее сообщалось, что в декабре "Кванториум" открылся на Бору.
Добавим, что нижегородские мобильные "Кванториумы" ранее хотят купить в семи регионах РФ.
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