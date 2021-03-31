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Общество

"Кванториум" в новом формате откроется в Кстове

06 апреля 2021 16:00  [100] Общество

"Кванториум" в новом формате откроется в Кстове. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области.

Согласно информации, 7 апреля министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова и глава Кстовского района Андрей Чертков подпишут соглашение о создании первого школьного "Кванториума".

Также будет подписано соглашение о материально-техническом и методическом взаимодействии между центром новых форм развития образования и школой №8 с углубленным изучением отдельных предметов.

Новый формат "Кванториума" включает в себя естественно-научный и технологический профили, что позволит школьникам глубже погрузиться в мир новых технологий. Центр будет ориентирован на проведение практических занятий по физике, биологии, химии, технологии, информатике.

Открытие школьного "Кванториума" запланировано 1 сентября 2021 года. На сегодняшний день готовятся документы на проведение ремонтных работ и подготовку помещений в соответствии с дизайном проекта, а также необходимо закупить специализированное оборудование для детского технопарка.

Ранее сообщалось, что в декабре "Кванториум" открылся на Бору.

Добавим, что нижегородские мобильные "Кванториумы" ранее хотят купить в семи регионах РФ.

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Теги:
Образование Школы
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