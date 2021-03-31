Мясо свинины, зараженное сальмонеллой, обнаружено в Нижегородской области Общество

Фото: С сайта rb-refcentr.ru

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Нижегородский референтный центр Россельхознадзора при исследовании мяса свинины, выявил в одном из образцов этой продукции микроорганизмы рода сальмонелл. Об этом сообщает ведомство.

Заказчиком исследования выступило государство. Исследования проводились в рамках мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов.

В центре не стали уточнять, кто именно является поставщиком свинины. Ведомство занимается исследованием продукции и, обнаружив санитарные нарушения, направляет документы в соответствующие надзорные органы, в том числе в региональное управление Россельхознадзора, которое принимает меры в отношении некачественного продовольствия.

Мясо животных может инфицироваться сальмонеллами при транспортировке, обработке, при неправильной кулинарной обработке, приготовлении пищи на загрязненных столах. В мясных продуктах сальмонеллы способны сохраняться до четырех месяцев, размножаясь в них. Вкус и внешний вид продуктов при этом не изменяются. Сальмонеллы устойчивы к солению, копчению, они выживают даже в сухих и замороженных продуктах.

Попав в организм человека, сальмонеллы вызывают острое инфекционное заболевание, которое отличается в каждом конкретном случае, от бессимптомного поражения до тяжелых форм с токсическим шоком.

Напомним, что в последнее время в Нижегородской области были обнаружены грецкие орехи со смертельно-опасным веществом, пельмени с инфекционными бактериями, копченое мясо, в составе которого выявлено вызывающее онкологию вещество - бенз(а)пирен, а также колбаса и молоко с антибиотиками. Вся эта продукция не дошла до полок магазинов.