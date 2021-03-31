Мишустин поручил подготовить новые меры борьбы с COVID-19, напомнив о третьей волне за рубежом Общество

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил подготовить дополнительные меры защиты граждан от коронавируса.

Такое поручение он озвучил во вторник на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России.

"Ситуация с коронавирусной инфекцией в России остается стабильной несколько недель подряд. Но мы видим, как она развивается в целом ряде стран Америки, Европы и Азии. Там снова растет заболеваемость, выявляют рекордное число больных. И уже объявлено о начале третьей волны коронавируса. Некоторые государства были вынуждены ввести локдаун", - сказал премьер-министр.

Приустававшая на заседании глава Роспотребнадзора Анна Попова добавила, что за последнюю неделю рост заболеваемости отмечен в 30 странах Европы. Очередной локдаун объявлен во Франции, Германии, Чехии и Сербии. Также резкое осложнение ситуации зафиксировано в Турции.

Михаил Мишустин добавил, что ряд экспертов предупреждают о возможных рисках дальнейшего ухудшения ситуации, в том числе и в России. Для того, чтобы не допустить такого сценария в нашей стране, необходимы дополнительные меры.

Он поручил своему заместителю – Татьяне Голиковой совместно с Роспотребнадзором, учеными и врачами подготовить и предложить дополнительные меры по защите граждан. Свои предложение им необходимо предоставить к пятнице – 9 апреля.

Меры, которые уже предприняты.

Премьер-министр в ходе заседания озвучил долгосрочные меры по борьбе с коронавирусом, которые уже действуют на территории России.

В части вакцинации Михаил Мишустин отметил, что ее необходимо наращивать. В России разработаны не одна, а несколько эффективных вакцин. Они успешно применяются в нашей стране и востребованы за рубежом.

Особое внимание уделено модернизации первичного звена здравоохранения. В ближайшие пять лет на это будет направлено не менее 500 млрд рублей. Из них 90 млрд рублей – в текущем году.

Планируется построить и реконструировать более тысячи объектов здравоохранения уже в этом году. Столько же – капитально отремонтировать. Будет закуплено более 25 тысяч единиц медицинского оборудования и 4 тысячи машин для доставки пациентов и выезда врачей на вызовы.

Правительство до конца года устанавливает особый порядок предоставления государственных и муниципальных услуг, аналогичный тому, который действовал в прошлом году. Наиболее востребованные услуги можно будет получать дистанционно. Речь идет, прежде всего, о назначении пенсий и пособий, различных выплат и компенсаций. Пенсионный фонд и Фонд социального страхования смогут вводить упрощенные правила идентификации заявителей.

На сегодняшний день медицинскую помощь в стране получают 347 тысяч пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Перебоев с лекарственным обеспечением регионы не отмечают.