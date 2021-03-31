"Администрация Нижнего Новгорода заинтересована в молодых кадрах", - Юрий Шалабаев Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Администрация Нижнего Новгорода заинтересована в привлечении на муниципальную службу молодых специалистов нижегородских вузов, которые прошли преддипломную практику в городской администрации. Как сообщает пресс-служба администрации города, информацию о молодых кадрах озвучил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев на встрече со студентами ННГУ имени Н.И. Лобачевского, обучающимися по направлению "государственная муниципальная служба".

За время неформального общения за круглым столом Юрий Шалабаев рассказал будущим бакалаврам о востребованности выбранной ими специальности.

"Чтобы достичь хороших результатов в работе, любому трудовому коллективу необходимы талантливые и профессиональные специалисты. А если к опытным профессионалам, которые уже работают в администрации города, добавить молодых специалистов, полных энергии, новых знаний и компетенций, уверен, мы сможем быстрее и эффективнее решить многие задачи, стоящие сейчас перед городской администрацией", - считает Юрий Шалабаев.

Больше всего студентов волновал вопрос будущего трудоустройства и возможность реализации разработанных проектов на территории Нижнего Новгорода.

"Городская администрация активно сотрудничает с нижегородскими вузами в части проведения учебной, производственной и преддипломной практики студентов. Это помогает будущим выпускникам погрузиться в "производство", узнать особенности внутренней кухни и заранее проявить себя", – пояснила депутат думы Нижнего Новгорода, модератор встречи Мария Самоделкина.

Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал предложение Юрия Шалабаева о создании в рамках конкурса "Лидеры России" новой специализации "Государственная и муниципальная служба".