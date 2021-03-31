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Общество

Заслуженный художник РФ, преподававший в Нижнем Новгороде Ким Шихов, скончался на 89 году жизни

06 апреля 2021 19:18  [105] Общество

Фото: Предоставлено пресс-службой правительства Нижегородской области

Заслуженный художника РФ, почетный гражданин Нижнего Новгорода Ким Иванович Шихов скончался на 89 году жизни.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни художника.

«Нижегородское искусство понесло серьезную утрату. В работах Кима Ивановича сполна отразилась красота русской природы и архитектуры. Для нас особенно важно, что на его полотнах много уголков Нижегородской области. Вдохновение он черпал и в своих земляках. Портреты его кисти позволяют лучше понять нижегородский характер и познакомиться с историей региона», - сказал Глеб Никитин.

«Наследие Кима Шихова обязательно сохранится в Нижегородской области, а память о нем, несомненно, будет увековечена. Люди, сочетающие талант и любовь к родной земле, достойны глубочайшего уважения», - добавил губернатор Нижегородской области.

Церемония прощания с художником состоится 7 апреля с 12:00 до 13:00 в здании Нижегородского государственного художественного музея по адресу: пл. Минина, д. 2/2.


Ким Иванович Шихов (1932, Архангельск - 5 апреля 2021, Нижний Новгород) - советский и российский живописец, заслуженный художник РФ с 1995 года.

С 1948 по 1953 гг. учился в Горьковском художественном училище. С 1953 по 1959 гг. проходил обучение в Ленинградском институте им. И. Е. Репина. Член Союза художников России с 1967 года. Работал преимущественно в области пейзажа.

С 1958 по 1962 и с 1972 по 1976 годы преподавал в Горьковском художественном училище, а начиная с 2000 года - в детской школе искусств.

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