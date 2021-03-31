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Общество

Сквер в Балахне выдвинут на конкурс лучших проектов комфортной городской среды

06 апреля 2021 18:37  [73] Общество
Сквер в Балахне выдвинут на конкурс лучших проектов комфортной городской среды

Сквер в Балахне выдвинут на конкурс лучших проектов комфортной городской среды

Фото: пресс-служба правительства региона

Жители Балахны выбрали сквер "Мининская слобода" для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2022-2023 гг. в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда". Об этом сообщает администрация Балахнинского муниципального округа.

Всего от балахнинцев поступило 592 предложения, из них 356 голосов (60%) было отдано за сквер "Мининская слобода" - общественное пространство, прилегающее к набережной Волги (от дома №39 по ул.Карла Маркса до дома №2 по ул.Туполева). Прием предложений по выбору общественной территории проводился с 8 по 28 февраля 2021 года с помощью онлайн-голосования на сайте районной администрации. Также балахнинцы могли высказать свое мнение, опустив бланк в одну из урн, установленных в трех муниципальных учреждениях.

По итогам голосования общественная комиссия по контролю и координации реализации программы на уровне муниципалитета утвердила сквер "Мининская слобода" для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2022-2023 гг.

Напомним, что с 26 апреля по 30 мая 2021 года жители 19 городов и поселков Нижегородской области могут принять участие в рейтинговом голосовании на портале "Голос За" и выбрать общественное пространство для благоустройства в 2022 году по программе "Формирование комфортной городской среды". Как и Всероссийский конкурс лучших проектов по созданию комфортной городской среды, эта федеральная программа является частью нацпроекта "Жильё и городская среда". Активное участие жителей – обязательное условие для участия в нацпроекте. Проголосовать можно будет на сайте golosza.ru или через свою учетную запись на портале "Госуслуги".

Ключевой целью национального проекта "Жилье и городская среда", который был утвержден указом президента РФ Владимира Путина, является повышение комфортности городской среды, создание механизма прямого участия граждан в благоустройстве.

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Теги:
Благоустройство Конкурсы Сквер
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