Более 200 ФАПов подключат к интернету в Нижегородской области до конца года Общество

Более 200 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) Нижегородской области подключат к высокоскоростному интернету в 2021 году. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

"Эта работа проводится в рамках реализации национального проекта "Цифровая экономика". По поручению президента России Владимира Путина мы обязаны обеспечить к концу 2021 года все ФАПы высокоскоростным интернетом. Фельдшерско-акушерские пункты будут включены в единый цифровой контур здравоохранения", – рассказал Глеб Никитин.

Губернатор добавил, что использование цифровых технологий в сфере здравоохранения напрямую влияет на эффективность и качество оказанной медицинской помощи.

"Подключение к высокоскоростному интернету необходимо для оперативной связи ФАПа с центральной районной больницей", – пояснил глава региона.

Всего за 2019-2021 годы в регионе должны подключить к высокоскоростному интернету 514 фельдшерско-акушерских пунктов. Подключение осуществляет ПАО "Ростелеком" - победитель аукциона, проведенного министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

На реализацию нацпроекта "Цифровая экономика" в 2021 году в Нижегородской области предусмотрено более 371 млн рублей. Это втрое больше, чем финансирование 2020 года. Большая часть финансирования – ассигнования из федерального бюджета. Средства направят на развитие информационной инфраструктуры в 462 социально значимых учреждениях (школах, ФАПах, пожарных частях и др.).

Как уже сообщалось, Глеб Никитин входит в состав совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации. Глава региона неоднократно подчеркивал, что для Нижегородской области цифровизация является абсолютным приоритетом.

Нацпроект "Цифровая экономика" утвержден в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации". Он включает в себя семь федеральных проектов: "Регулирование цифровой среды", "Информационная инфраструктура", "Кадры для цифровой экономики", "Информационная безопасность", "Цифровые технологии", "Цифровое государственное управление" и "Искусственный интеллект". Ключевые цели нацпроекта – развитие цифровой экономики, создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, перевод госорганов и организаций на использование преимущественно отечественного программного обеспечения, рост числа отечественных разработок в области искусственного интеллекта.