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Общество

Нижний сегодня: главные события дня

06 апреля 2021 20:00  [56] Общество

Движение транспорта на участках улиц Варварской и Минина будет ограничено в апреле

Движение транспорта на участках улиц Варварской и Минина в Нижнем Новгороде будет ограничено в апреле. В период действия ограничений будет изменена схема маршрутов транспорта.

Строительство океанариума на Гребном канале одобрили в Нижнем Новгороде

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области одобрило строительство океанариума на Гребном канале в Нижнем Новгороде. Речь идет о строительстве океанариума, культурно-досугового центра, котельной и трансформаторной подстанции рядом с парком Победы. Площадь территории в границах разработки проекта - 13 га.

Космический туризм отменяется: владелец "КосмоКурса" заявил о закрытии компании

Компания "КосмоКурс", планировавшая построить в Нижегородской области частный космодром для отправки туристов в суборбитальный полет, закрывается. Руководитель компании Павел Пушкин объяснил закрытие проекта невозможностью реализовать его в предполагаемые изначально сроки.

Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 25 районах Нижегородской области

Случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки не выявлено в 25 районах Нижегородской области. Всего сейчас в регионе COVID-19 верифицирован у 109 044 человек, из которых 47 763 проживает в Нижнем Новгороде, а остальные 61 281 - за пределами областного центра.

Юбилейный вечер главного балетмейстера Нижегородского театра им. Пушкина состоится 8 апреля

Юбилейный вечер главного балетмейстера Нижегородского государственного академического театра оперы и балета имени Пушкина Морихиро Ивата состоится 8 апреля 2021 года. В октябре 2020 года Морихиро Ивата исполнилось 50 лет. Возможно, это будет последний выход на сцену Морихиро как танцовщика.

Мясо свинины, зараженное сальмонеллой, обнаружено в Нижегородской области

Нижегородский референтный центр Россельхознадзора при исследовании мяса свинины, выявил в одном из образцов этой продукции микроорганизмы рода сальмонелл. Заказчиком исследования выступило государство. Исследования проводились в рамках мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов.

Мишустин поручил подготовить новые меры борьбы с COVID-19, напомнив о третьей волне за рубежом

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил подготовить дополнительные меры защиты граждан от коронавируса. Премьер-министр указал на то, что сейчас уровень заболеваемости растет в зарубежных странах, и некоторые из них объявили о начале третьей волны коронавируса. Для того, чтобы не допустить подобного развития ситуации в России, он поручил до 9 апреля подготовить и предложить дополнительные меры по защите граждан.

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