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Общество

"Единая Россия" предлагает ввести единые меры поддержки многодетных семей

07 апреля 2021 10:28  [87] Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

"Единая Россия" предлагает ввести единые меры поддержки многодетных семей по всей стране. Об этом сообщает НРО партии.

Согласно информации, одной из главных проблем, с которой сегодня сталкиваются многодетные семьи, является необходимость подтверждать свой статус для получения льгот. Такая ситуация возникает, в том числе, при переезде в другой регион. В этой связи "Единая Россия" предлагает установить федеральный статус многодетных – он может подтверждаться удостоверением, действительным на территории всей страны.

Кроме того, сейчас ситуация с объемом и содержанием помощи этой категории граждан существенно различается от региона к региону. Например, в половине субъектов РФ предусмотрен бесплатный проезд для детей из многодетных семей на городском общественном транспорте, но в других такая льгота отсутствует.

"Это создает неравные условия. В этой связи необходим единый гарантированный стандарт поддержки, независимо от региона проживания", - отметил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

Нужны и единые критерии отнесения семьи к многодетным – их надо прописать в федеральном законе, предлагают в партии.

Эту позицию разделяет и уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова. По ее словам, документ станет частью комплекса мер по поддержке этой категории граждан. "Принимаемые сегодня меры достаточно фрагментарны. Определение критериев отнесения семьи к категории многодетных, назначение мер социальной поддержки и иной помощи отдано на откуп регионам. Это лишает возможности к системному подходу в этом вопросе. Конечно, это неприемлемо", - считает Анна Кузнецова.

Важную роль в предоставлении мер поддержки многодетным играет и фактор улучшения жилищных условий. Этому может способствовать снижение первоначального взноса по "Семейной ипотеке" до 10%, уверен руководитель рабочей группы "Единой России" по защите прав дольщиков, депутат Госдумы Александр Якубовский. "Также необходимо распространить действие программы и на вторичный рынок, если речь идет о сельских поселениях и небольших городах с населением до 50 тысяч человек", – предложил он.

Действенной мерой поддержки многодетных может стать льготное автокредитование – особенно для семей, где более трех детей, считают в партии. Участники дискуссии предложили расширить госпрограмму "Семейный автомобиль" для многодетных – снизить процентную ставку по кредиту или вовсе сделать его беспроцентным. А для семей, где воспитываются шесть и более детей – продумать льготные условия на приобретение микроавтобусов.

6 апреля на площадке "Единой России" состоялось широкое экспертное обсуждение мер поддержки многодетных семей. В нем приняли участие руководство партии, представители профильного министерства, активисты региональных отделений и эксперты. Участники дискуссии выступили с инициативами по изменению федерального законодательства и расширению действующих программ поддержки семей с детьми. Партия доработает их и направит в правительство.

Депутат Госдумы Артем Кавинов отметил, что вопрос о мерах поддержки многодетных - всегда был одним из самых актуальных в системе социальной защиты населения.

"Речь идет в первую очередь о закреплении статуса. Есть ситуации, когда многодетная семья поставлена на очереди в ожидании той или иной льготы, например, улучшения жилищных условий, но в какой-то момент одному из детей исполняется 18 лет и семья лишается этого права. Это происходит в силу объективных обстоятельств не по их вине. Думаю, что это не совсем справедливо. Должны быть понятные возможности и условия воспользоваться льготой", - рассказал Артем Кавинов.

Также депутат отметил, что, возможно, нужно более внимательно посмотреть на имеющиеся меры поддержки многодетных на уровне федерации и в регионах. "Практически в каждом субъекте есть свое законодательство по этой теме. Например, в Нижегородской области областной закон о многодетных семьях мы приняли одни из первых еще в 2004-ом. И до сих пор, многие обозначенные в нем пособия и выплаты актуальны. Например, в регионе ежемесячные выплаты на детей–школьников на питание и проезд, а также ежегодную выплату к началу учебного года получают все многодетные семьи вне зависимости от дохода. В законе, в том числе, обозначены и подходы по определению самого статуса многодетной семьи. Опыт регионов в этом смысле также может быть полезен", - резюмировал Артем Кавинов.

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Теги:
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