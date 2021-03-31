инвест-проект
На тысячных купюрах появится Нижний Новгород
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Два рейса в неделю запланировано по маршруту "Нижний Новгород-Стамбул"
Гала-шоу пройдет в акватории Волги и Оки к 800-летию города
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня на 7 апреля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
М. Виторган И А. Цыпкин
Мастер и Маргарита
Последние новости рубрики Политика
07 апреля 2021 10:49  [76] Заксобрание Нижегородской области и НГТУ подписали соглашение о сотрудничестве еще на пять лет
06 апреля 2021 11:51  [249] Спикер ЗС НО Евгений Люлин станет президентом дзержинского ФК "Химик"
05 апреля 2021 09:36  [610] Глеб Никитин находится с рабочим визитом в Узбекистане
03 апреля 2021 12:26  [427] Глеб Никитин и Павел Солодкий провели рабочую встречу
02 апреля 2021 17:55  [2003] Эксперт-мониторинг событий 29 марта – 2 апреля 2021 года от АНО "Минин-центр"
02 апреля 2021 17:45  [313] Международный конкурс цифровых решений "World AI&Data Challenge" стартовал в России
02 апреля 2021 15:04  [327] Алексей Порфененко назначен директором ГАУ НО "Центр спортивной подготовки"
02 апреля 2021 11:48  [442] "Мы боролись против того, подобием чего являлись сами", - Алена Нарвская
01 апреля 2021 19:21  [292] Обучение наблюдателей за выборами состоится в Нижегородской области
31 марта 2021 18:59  [1432] Глеб Никитин представил Владимиру Путину программу развития нижегородской агломерации
Политика

Заксобрание Нижегородской области и НГТУ подписали соглашение о сотрудничестве еще на пять лет

07 апреля 2021 10:49  [76] Политика

Фото: пресс-служба ЗС НО

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Законодательное собрание Нижегородской области (ЗС НО) и НГТУ им. Р.Е. Алексеева подписали соглашение о сотрудничестве еще на пять лет. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Согласно информации, от ЗС НО документ подписал председатель регионального парламента Евгений Люлин, от НГТУ – ректор Сергей Дмитриев. Соглашение о сотрудничестве было подписано 22 апреля 2016 года сроком на 5 лет. Сегодня его продлили до 1 января 2026 года.

Отметим, что соглашением предусмотрено проведение независимой научной экспертизы проектов законов. Предусмотрено, что региональный парламент и НГТУ будут вместе способствовать формированию правосознания и правовой грамотности граждан, повышать общественную активность молодежи. Также в документе прописана возможность для студентов проходить в Заксобрании практику.

Как отметил Евгений Люлин, подобные соглашения подписаны с ведущими нижегородскими вузами, чтобы мобилизовать интеллектуальный, творческий, научный потенциал для законотворчества. "Это та сфера, где нового никогда не бывает много! Всегда существует потребность в идеях, в свежем, нестандартном взгляде на процессы, которые должны находить отражение в нормативной правовой базе. Считаю, что молодых ученых нужно обязательно привлекать для решения задач, стоящих перед регионом и страной", - подчеркнул он.

По словам Евгения Люлина, вклад НГТУ в развитие экономики очень серьезный. "Его выпускники создавали промышленную мощь нашего региона. Научный потенциал НГТУ необходим законодателям для проведения экспертной работы по законопроектам, касающимся поддержки промышленности. Соглашение между областным парламентом и техническим университетом является надежным фундаментом для сотрудничества", - отметил глава парламента.

"В своей работе мы постоянно получаем поддержку от Заксобрания. Председатель регионального парламента сам прошел школу работы на производстве, отлично разбирается во всех его нюансах и обладает профессиональным подходом к вопросам подготовки современных инженерных кадров. Мы благодарны Евгению Борисовичу за внимание и действенную помощь вузу, которую он оказывает как член Партнерского совета НГТУ. Убежден, что подписание нового соглашения, которое является дополнением к уже действующему, будет способствовать еще более эффективному взаимодействию в решении общих задач, стоящих перед вузом и регионом", - отметил в заключение Сергей Дмитриев.

СПРАВКА:

История НГТУ неразрывно связана с историей русскоязычного политехнического института в Варшаве, который был образован в 1899 году. В связи с событиями Первой Мировой войны Варшавский политехнический институт эвакуировался в Москву. В октябре 1916 года он переехал в Нижний Новгород. На протяжении своей истории вуз неоднократно переименовывался.

В 2007 году Нижегородский государственный технический университет (НГТУ) переименован в Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Законодательное собрание НГТУ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
31 марта 2021 11:47Реставрация Литературного музея им. Горького
вамрешать.рф
Архив
ТРИО ОЛЕГА АККУРАТОВА
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph