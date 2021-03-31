Заксобрание Нижегородской области и НГТУ подписали соглашение о сотрудничестве еще на пять лет Политика

Фото: пресс-служба ЗС НО

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Законодательное собрание Нижегородской области (ЗС НО) и НГТУ им. Р.Е. Алексеева подписали соглашение о сотрудничестве еще на пять лет. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Согласно информации, от ЗС НО документ подписал председатель регионального парламента Евгений Люлин, от НГТУ – ректор Сергей Дмитриев. Соглашение о сотрудничестве было подписано 22 апреля 2016 года сроком на 5 лет. Сегодня его продлили до 1 января 2026 года.

Отметим, что соглашением предусмотрено проведение независимой научной экспертизы проектов законов. Предусмотрено, что региональный парламент и НГТУ будут вместе способствовать формированию правосознания и правовой грамотности граждан, повышать общественную активность молодежи. Также в документе прописана возможность для студентов проходить в Заксобрании практику.

Как отметил Евгений Люлин, подобные соглашения подписаны с ведущими нижегородскими вузами, чтобы мобилизовать интеллектуальный, творческий, научный потенциал для законотворчества. "Это та сфера, где нового никогда не бывает много! Всегда существует потребность в идеях, в свежем, нестандартном взгляде на процессы, которые должны находить отражение в нормативной правовой базе. Считаю, что молодых ученых нужно обязательно привлекать для решения задач, стоящих перед регионом и страной", - подчеркнул он.

По словам Евгения Люлина, вклад НГТУ в развитие экономики очень серьезный. "Его выпускники создавали промышленную мощь нашего региона. Научный потенциал НГТУ необходим законодателям для проведения экспертной работы по законопроектам, касающимся поддержки промышленности. Соглашение между областным парламентом и техническим университетом является надежным фундаментом для сотрудничества", - отметил глава парламента.

"В своей работе мы постоянно получаем поддержку от Заксобрания. Председатель регионального парламента сам прошел школу работы на производстве, отлично разбирается во всех его нюансах и обладает профессиональным подходом к вопросам подготовки современных инженерных кадров. Мы благодарны Евгению Борисовичу за внимание и действенную помощь вузу, которую он оказывает как член Партнерского совета НГТУ. Убежден, что подписание нового соглашения, которое является дополнением к уже действующему, будет способствовать еще более эффективному взаимодействию в решении общих задач, стоящих перед вузом и регионом", - отметил в заключение Сергей Дмитриев.

СПРАВКА:

История НГТУ неразрывно связана с историей русскоязычного политехнического института в Варшаве, который был образован в 1899 году. В связи с событиями Первой Мировой войны Варшавский политехнический институт эвакуировался в Москву. В октябре 1916 года он переехал в Нижний Новгород. На протяжении своей истории вуз неоднократно переименовывался.

В 2007 году Нижегородский государственный технический университет (НГТУ) переименован в Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева.