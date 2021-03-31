Открытие Private Banking стал главным партнером дискуссии об арт-рынке в клубе "Fragment art club" Бизнес

Открытие Private Banking стал главным партнером дискуссии об арт-рынке в клубе "Fragment art club". Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, 6 апреля клуб "Fragment art club" при поддержке Открытие Private Banking провел дискуссию на тему "Можно ли заработать на искусстве в России?". Гости получили в подарок от банка "Открытие" сертификат на оформление карты консьерж-сервиса Открытие Lifestyle, а также месячное членство в "Fragment art club".

На встрече обсуждались финансовые аспекты индустрии искусства: как устроен арт-бизнес, и какую роль в нем играют аукционы и галереи, сколько можно заработать, открыв собственную галерею, чем российский арт-рынок отличается от западного. Отдельный блок дискуссии был посвящен коллекционированию: перспективно ли искусство с точки зрения инвестирования, как собрать коллекцию, которая будет стоить миллионы долларов, на каких художников стоит сейчас обратить внимание, как можно заработать на вторичном рынке искусства, и как устроены аукционы. Мероприятие посетили коллекционеры, представители крупного бизнеса, светская публика, представители СМИ.

Спикерами стали известные и опытные инсайдеры арт-рынка – Владимир Овчаренко, основатель галереи OVCHARENKO, первого в России аукциона современного искусства VLADEY и арт-шоу DA!MOSCOW, а также Сергей Гущин, основатель амбициозной молодой российской галереи Fragment Gallery и арт-клуба "Fragment art club". Модератором дискуссии выступил Николай Палажченко, официальный представитель ярмарки ArtBasel в России.

Сертификат на оформление карты консьерж-сервиса Открытие Lifestyle, а также месячное членство в "Fragment art club" от банка "Открытие", которые получили в подарок гости встречи, дают им возможность посещать все мероприятия клуба, пользоваться мобильным приложением Открытие Lifestyle, круглосуточной консьерж-поддержкой в режиме 24/7, программой лояльности в ресторанах и магазинах, а также программой привилегий в гостиницах и на курортах по всему миру.

Банк "Открытие" традиционно поддерживает современное искусство, знакомит своих клиентов с новейшими трендами и помогает клиентам Открытие Private banking с максимальной выгодой инвестировать в произведения современных художников.