Почти восемь тысяч флагов украсят Нижний Новгород в День Победы и День России Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Почти восемь тысяч флагов, праздничные панно и постеры станут украшением Нижнего Новгорода в День Победы и День России.

Администрация города подвела итоги аукциона по выбору организации, которая осуществит декоративно-художественное оформление территории Нижнего Новгорода к празднованию 76-летия победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг. и Дня России.

Согласно данным, размещенным на сайте Госзакупок, победителем аукциона признан ИП Матвеев Алексей Николаевич, предложивший наименьшую сумму контракта в размере 2,26 млн рублей при начальной цене в 3,2 млн рублей.

Победителю аукциона предстоит изготовить и разместить в городе более 8 тысяч флагов Российской федерации и Нижнего Новгорода из полиэфирного шелка различных размеров и 120 постеров.

Также условия контракта предусматривают изготовление праздничного панно на баннерной сетке, которое установят на здании школы №1 на пл. Минина и Пожарского.

Помимо этого, в город украсят несколькими флаговыми композициями "Аллея дружбы", состоящей из флагов следующих государств: Россия, Украина, Финляндия, Испания, Куба, США, Китай, Белоруссия, Германия, Республика Корея, Венгрия, Молдова, Абхазия, Сербия, Австрия, Греция, Болгария, Босния, Герцеговина, а также Нижнего Новгорода.



Еще одним пунктом контракта является изготовление 500 значков с георгиевской ленточкой.

Украшения с территории города демонтируют до 20 июня.