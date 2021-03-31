Площадку с "Вечным огнем" начали ремонтировать в Нижегородском кремле Общество

Проект ремонта площадки

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Площадь мемориала "Воинам-горьковчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" начали ремонтировать в Нижегородском кремле с 7 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В ходе ремонтных работ планируется замена гранитного мощения площади мемориала, реконструкция лестницы и парапетов. Также планируется отремонтировать просевшую мемориальную стену и реставрировать постамент и лестницу танка Т-34.

Подрядчик обновит скамейки, урны, и создаст новую систему уличного освещения. Как пояснили в пресс-службе, для выделения значимых объектов запланирована декоративная архитектурная подсветка Вечного огня и обелиска Минину и Пожарскому.

Озеленение площади предполагает высадку 13 новых деревьев и 655 лиственных и хвойных декоративных кустарников.

Ремонтные работы выполнит нижегородская компания ООО "Партнер", которая стала победителем конкурса. Срок реализации проекта – до августа 2021 года.

Напомним, что стоимость контракта составила около 150 млн рублей.