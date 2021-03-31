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Анонсы событий для СМИ на 8 апреля 2021 года
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Общество

Нижний сегодня: главные события дня

07 апреля 2021 20:13  [98] Общество

Начальник отдела обеспечения нижегородской поликлиники №2 ФТС России задержан за взятку

Оперативники УФСБ по Нижегородской области задержали начальника отдела материально-технического обеспечения ФГКУ "Поликлиника № 2 Федеральной таможенной службы" Андрея Ясенева. Он подозревается в получении взятки в размере 2 млн рублей. По версии правоохранителей, взамен, в период 2018-2019 года, будучи должностным лицом, Андрей Ясенев завышал цены на контракты, а также создавал условия, обеспечивающие победу "нужным" организациям в проводимых аукционах на поставку медицинского оборудования и оказание иных услуг для поликлиники.

Сотрудник нижегородской логистической компании застрелил коллегу во время инструктажа

Инцидент произошел 7 апреля утром на ул. Минеева (Автозаводский район). При проведении инструктажа работников логистической компании, которая занимается перевозками грузов, один из сотрудников произвел выстрел из огнестрельного оружия в коллегу. В результате от полученных телесных повреждений 23-летний мужчина скончался.

Обнародовано число нижегородцев с подтвержденным коронавирусом на 7 апреля

По данным на 7 апреля в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 109 291 человек, в том числе еще 247 новых случаев заболевания за прошедшие сутки. Коэффициент распространения инфекции составляет 0.89.

Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 20 районах Нижегородской области

Случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки не выявлено в 20 районах Нижегородской области. Всего сейчас в регионе COVID-19 верифицирован у 109 291 человека, из которых 47 876 проживает в Нижнем Новгороде, а остальные 61 415 - за пределами областного центра. В Нижнем Новгороде за прошедшие сутки диагноз COVID-19 поставлен 113 жителям.

Рейсы из Нижнего Новгорода в Екатеринбург станут ежедневными

С 1 мая авиакомпания "Red Wings" увеличивает частоту полетов в Екатеринбург. Так, теперь вылеты в Екатеринбург будут осуществляться в 12:35 по понедельникам, а по вторникам, четвергам и субботам в 12:40, прилет в Екатеринбург – в 16:35. По средам и пятницам из Стригино вылеты запланированы на 19:15, с прибытием в аэропорт Кольцово в 23:05. По воскресеньям вылеты из Нижнего Новгорода в 14:05, прибытие в столицу Урала в 18:00.

Нижний Новгород отменил закупку в лизинг дорожной техники на 1,7 млрд рублей

Администрация Нижнего Новгорода отменила аукцион по выбору компании, которая окажет услугу по лизингу специализированной дорожной техники на 1,7 млрд рублей. Отмена аукциона объясняется внесением изменений в технические характеристики некоторых предметов лотов.

Штормовой ветер надвигается на Нижний Новгород

В ночь на 8 апреля в городе ожидается ветер до 17 м/с, а к утру и днем ветер усилится до 21 м/с. Это неблагоприятное погодное явление может стать причиной ЧС.

Бывший нижегородский наркополицейский получил 14 лет за присвоение наркотиков из закладок

33-летний экс-полицейский, в 2018 году являясь сотрудником управления по контролю за оборотом наркотиков, и зная о закладках на территории города, договорился со своим ранее судимым знакомым о том, что бы тот забрал наркотические вещества из указанных мест. Сообщнику удалось изъять из закладок около 2 кг наркотиков, однако его в последствие задержали и во время допросов стало известно о причастности к данному делу наркополицейского.

Депутат ЗС НО Владислав Сивый задержан по подозрению в мошенничестве при долевом строительстве

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Владислав Сивый задержан по подозрению в мошенничестве при долевом строительстве. Депутат также является руководителем ООО "Автоинвест", которое выступило застройщиком дома в Дзержинске. Строительство предполагалось с участием средств дольщиков. "Автоинвест" заявил о завершении строительства дома до 30 декабря 2019 года, однако здание так и не было построено.

Нижегородский аэропорт планирует развивать территорию аэродрома местных воздушных линий

Исполнительный директор аэропорта Эдуард Кошенсков рассказал, что на территории аэродрома будут созданы либо корпоративный университет, либо инфраструктура для ремонта воздушных судов.

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