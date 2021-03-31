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Политика

Законопроект о возврате прежнего пенсионного возраста внесен в Госдуму

08 апреля 2021 00:01  [1] Политика

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Партия "Справедливая Россия" внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается вернуть прежний возраст выхода на пенсию: для женщин в 55 лет, для мужчин – в 60 лет. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике, депутат фракции "Справедливая Россия" Дмитрий Ионин, комментируя законопроект партии, сказал, что закон о повышении пенсионного возраста, который был принят, "не дал ожидаемого эффекта".

Партия также предлагает ликвидировать Пенсионный фонд. Руководитель фракции Сергей Миронов считает, что "пенсии нужно, как в советское время, платить напрямую из бюджета". "Для этого не нужны "битые" базы ПФР. Гораздо проще воспользоваться готовой инфраструктурой Федеральной налоговой службы", - приводит пресс-служба слова политика.

Между тем, председатель Госдумы Вячеслав Володин в марте 2021 года говорил, что вопрос повышения пенсионного возраста сейчас не рассматривается. Более того, в настоящее время обсуждаются меры поддержки пенсионеров, в том числе индексация пенсий работающим пенсионерам.

Напомним, что помощник президента РФ Максим Орешкин, будучи в 2019 году министром экономического развития России, заявлял, что повышение пенсионного возраста до 2036 года не планируется.

Госдума РФ в 2018 году приняла закон о пенсионной реформе 2019-2028 годов. Закон предполагает постепенный подъем пенсионного возраста от 55 до 60 лет для женщин, и от 60 до 65 для мужчин.

Изменения касаются большинства граждан РФ, однако есть ряд льгот для работников определннных специальностей (медработники, педагоги, артисты и др.), коренных жителей Крайнего Севера, женщин с тремя и более детьми, а также мужчин (женщин) со стажем свыше 42 (37) лет.

Реформа не предполагает изменений для граждан, занятых на тяжелых работах и вредных производствах, а также для сотрудников силовых структур и военнослужащих.

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Теги:
Государственная Дума Законопроекты Пенсия
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