Российские туристы на Кипре смогут покидать отели только после смс-разрешения Общество

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Российские туристы на Кипре смогут покидать отели только после смс-разрешения. Информация об условиях пребывания туристов в отелях Кипра размещена на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Согласно текущему распоряжению министра здравоохранения Кипра, любые передвижения граждан и туристов с 23:00 до 5:00 запрещены, а в остальное время отели разрешено покидать дважды в день после получения соответствующего разрешения в ответ на смс-сообщение.

Сообщение нужно отправлять на номер 8998 или, в случае невозможности послать сообщение на короткий номер, на номера 80012012 (для кипрских номеров) или +357 22 285777 (для остальных номеров).

В субботу и воскресенье количество выходов по смс увеличено до трех.

При этом туристы, испытывающие сложности с английским языком, вместо смс-сообщения могут заполнить специальный бумажный бланк на территории отеля.

Напомним, что Кипр разрешил въезд для граждан РФ без карантина.

Ранее также сообщалось об открытии авиарейсов в Ларнаку (Кипр) из Нижнего Новгорода. Однако пока авиаперевозчик не подтвердил эту информацию.

Всего для нижегородцев в весенне-летний период будет открыто более 30 направлений авиаперелетов в аэропорту Стригино.