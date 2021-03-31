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Общество

Нижегородцы могут принять участие в "Космическом диктанте"

08 апреля 2021 09:20  [88] Общество

Фото: сайт ВДНХ

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородцы могут принять участие во Всероссийском космическом диктанте 11 апреля 2021 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили организаторы акции.

Согласно информации, он состоится в 10:00 в онлайн- и офлайн-форматах.

В Нижнем Новгороде диктант состоится в Нижегородском планетарии им. Г.М.Гречко (ул. Революционная, 20), а также кванториумах и специализированных школах.

Как сообщается на сайте главной площадки диктанта - ВДНХ, проверка знаний организована в преддверии 60-летия легендарного полета Юрия Гагарина.

Принять участие в ней можно будет на офлайн-площадках в разных регионах России, а также в режиме онлайн (на сайте ВДНХ или в группе #ВКосмосе в соцсети "ВКонтакте"). Автором диктанта является летчик-космонавт Федор Юрчихин.

Диктант будет состоять из 30 вопросов из разных сфер знаний: биография легенд отечественной космонавтики, жизнь и работа на орбите, исследования планет и др.

Вопросы диктанта прочитают известные космонавты, деятели искусств, а также члены экипажа Международной космической станции. Принять участие в диктанте может любой желающий в возрасте от 12 лет.

Итоги диктанта будут подведены 25 апреля. Сообщается, что победители получат ценные призы от ВДНХ, госкорпорации "Роскосмос" и социальной сети "ВКонтакте".

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Теги:
Космос культура
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