"Взаимная поддержка и готовность прийти на помощь – это то, что объединяет всех", - Евгений Люлин Общество

Фото: Законодательное собрание Нижегородской области

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин 7 апреля встретился с активистами волонтерских центров региона в молодежном центре "Высота". Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Евгений Люлин ознакомился с работой центра, обсудил с активистами актуальные вопросы развития волонтерского движения. По его словам, волонтеры оказывают помощь и поддержку там, где они нужны больше всего.

"В условиях пандемии коронавируса наше здравоохранение, службы социальной помощи и поддержки работали на пределе своих возможностей. На выручку им пришли именно волонтеры! Они на личном транспорте бесплатно развозили врачей по домам, доставляли продукты и лекарства пожилым, маломобильным людям, измеряли температуру посетителям больниц, общественных учреждений, работали в колл-центрах, проводили мониторинг наличия лекарств в аптеках, продуктов первой необходимости в магазинах. Взаимная поддержка, соучастие и готовность прийти на помощь – то, что действительно объединяет всех", - убежден Евгений Люлин.

Заместитель руководителя регионального волонтерского центра "Единой России" Татьяна Скоробогатова поделилась итогами работы добровольцев во время пандемии.

"Год был сложный, но мы объединились, собрались и стали помогать тем, кто нуждался в поддержке. В первые дни пандемии открыли 59 местных оперативных штабов во всех районах области. Конечно, главными нашими помощниками стали молодые активисты, студенты. Мы смогли оказать различную помощь - адресную, информационную и консультационную. За период работы волонтерского центра отработано более 56 тысяч заявок. Поддерживали наших врачей, помогали медучреждениям. Кроме волонтерства, наши ребята успевали принимать участие в различных общественных, патриотических и культурных мероприятиях. Они действительно большие молодцы. У нас в области умная, активная, талантливая молодежь и ее необходимо поддерживать", - отметила Татьяна Скоробогатова.

"2020 год был очень насыщенным – когда кто-то выбирал "разводить панику", мы быстро аккумулировали силы. Удалось собрать всех предпринимателей в некую коалицию. На собранные средства мы закупали продукты и на собственном транспорте развозили их в Нижнем Новгороде и Нижегородской области всем нуждающимся. Оперативность была основным моментом, на который мы делали ставку", - сказала волонтер Анастасия Кашаева.

Председатель Законодательного собрания также ознакомился с проектами активистов. Так, Алина Барсукова рассказала о проекте "Краски города", направленном на благоустройство многоквартирных домов и повышение правовой грамотности нижегородцев.

В рамках проекта совместно с комитетом регионального парламента по вопросам градостроительной деятельности, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса был разработан информационный стенд. На нем размещена самая главная информация для нижегородцев: о задачах и правах собственников помещения, содержании общего имущества, работе государственной жилищной инспекции, об основных пунктах закона "о тишине", правилах поведения в случае обнаружения запаха газа, контакты. Уже установлены 6 таких стендов, всего по городу будет около 40.

В ходе дискуссии Евгений Люлин также ответил на вопросы активистов. Были затронуты такие темы, как ремонт и строительство спортивных площадок, поддержка молодых специалистов на селе и молодежных объединений.

В завершении встречи спикер парламента поблагодарил активистов волонтерских центров за активную работу. "Мне хочется сказать всем огромное спасибо за неравнодушие. Человек, который помогает людям, делает лучше самому себе. Отдавать гораздо приятнее, чем получать, ведь добро всегда возвращается", - отметил Евгений Люлин.