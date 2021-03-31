Недочеты на благоустроенных ранее объектах исправляют в Нижегородской области Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Недочеты на благоустроенных ранее объектах исправляют в Нижегородской области. Об этом сообщает НРО партии "Единая Россия".

Согласно информации, активисты и депутаты партии совместно с представителями администраций и подрядных организаций проводят мониторинг общественных пространств, которые были благоустроены в 2019 и 2020 годах.

Все работы на объектах были проведены в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" и партийного проекта "Городская среда".

В частности, были проверены объекты в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. В комиссию вошли представители регионального отделения "Единой России", администрации района, подрядных организаций и общественные контролеры.

В предыдущие годы в Автозаводском районе было благоустроено девять общественных пространств. В этом году в планах еще четыре объекта.

"Благоустроенными общественными пространствами жители пользуются круглогодично, и содержаться в надлежащем виде они должны в любое время года. Мы сейчас именно оцениваем все пространства, в каком состоянии они находятся после зимы. В зимний период по муниципальному контракту эти пространства убирались и чистились. Если находим недочеты сейчас, в этих случаях даем указания на исправление подрядным организациям в рамках гарантийных обязательств. И у каждого замечания есть конкретные сроки для устранения", - рассказал глава администрации Автозаводского района Александр Нагин.

В сквере по улице Мончегорской сейчас идет уборка территории после зимы. В ходе проверки выявлено, что там необходимо провести ремонт нескольких лавок, заменить доски на сцене, а также покрасить информационные щиты.

Это общественное пространство привлекает много местных жителей разных возрастов. Для них здесь проводят различные культурные и спортивные мероприятия.

"Мы задействуем площадку по полной программе. В ближайшее время будем организовывать здесь для местных жителей занятия по скандинавской ходьбе. Планируем проводить свои спортивные мероприятия, учебно-тренировочные занятия. На площадке очень много хороших тренажеров силовой подготовки, будем и их использовать в работе. Важно, что после зимы все сохранилось в хорошем достойном состоянии", - отметил директор спортивного комплекса "Новое поколение" Василий Полетаев.

При мониторинге пляжной зоны паркового озера на проспекте Молодежном комиссия обнаружила лишь деформацию брусчатки на нескольких участках.

Как сообщил представитель подрядной организации, которая занималась благоустройством объекта, Аршак Мкртчян, уже со следующей недели они приступят к устранению замечаний.

"Каких-то серьезных замечаний к объекту нет, постараемся, как можно скорее все сделать и отчитаться за работу. Мы и сами живем недалеко, поэтому хотим, чтобы все сохранялось в хорошем состоянии. Естественно, наши специалисты постоянно осматривают объекты, которые мы строили и сейчас обслуживаем. Не ждем, пока нам сделают замечание, а стараемся все устранять по мере появления недочетов", - сказал Аршак Мкртчян.

Выявленные в ходе рейдов замечания и недостатки оформляются документально, информация о них направляется в администрации.

"Поскольку мы следим за всеми этапами работ в ходе благоустройства и после завершения строительства контроль за объектами не прекращается, то каких-то неожиданных проблем на общественных пространствах нет. Они все в хорошем состоянии. Как правило, после первой зимы недочеты связаны с асфальтовым покрытием. Есть повреждения, которые возникают из-за механической очистки снега зимой. Важно, что сегодня мы говорим о том, что по всем объектам должны быть заложены средства на содержание", - подчеркнул заместитель секретаря регионального отделения "Единой России" по проектной деятельности, депутат Законодательного собрания Владимир Солдатенков.

"И это позволяет подрядным организациям быстро ремонтировать то, что вышло из строя в ходе эксплуатации. Также важно, чтобы средства были выделены и на видеонаблюдение, которое позволит фиксировать и пресекать многие нарушения", - добавил он.

Владимир Солдатенков отметил, что наравне с постоянным надзором важно организовывать контроль со стороны общественных советов и проводить на объектах событийные мероприятия.

"Пространства будут жить, когда управляют ими сами жители, когда они заботятся об их состоянии, тогда никому не дадут их сломать. Мы приезжаем на пространства, встречаемся с общественными контролерами, а они уже знают, что и где нужно подправить", - рассказал Владимир Солдатенков.

Также 24 апреля Нижегородская область присоединится к всероссийскому субботнику. Уборка будет организована и на благоустроенных общественных пространствах.

Напомним, весной начнется благоустройство пространств, которые были выбраны в ходе голосования в 2020 году. Как сообщал ранее губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения "Единой России" Глеб Никитин, в этом году благодаря увеличению финансирования из регионального и местных бюджетов будет направлено около 1,5 млрд рублей. Эти средства позволят обновить не менее 118 общественных пространств и 114 дворовых территорий, выбранных жителями в минувшем году.