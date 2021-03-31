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Еще один черный аист появился в нижегородском зоопарке "Лимпопо". Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.
Согласно информации, сейчас птица пока присматривается к самке черного аиста, которая уже живет в зоопарке.
По словам директора зоопарка Владимира Герасичкина, черный аист не гнездиться рядом с человеческим жильем.
"До сих пор птица слабо изучена, и далеко не все зоопарки решаются ее содержать. Поэтому нам понадобилось определенное время, чтобы найти для самки достойного кавалера", - сказал он.
Традиционно брачный период у черных аистов начинается в апреле, однако для начала у птиц должна сформироваться прочная пара, которую они образуют на всю жизнь.
СПРАВКА:
Черный аист обитает в лесной зоне Евразии. В России он населяет территорию от Балтийского моря и всю Южную Сибирь до Дальнего Востока, включая остров Сахалин.
Питается в основном рыбой, мелкими водными позвоночными и беспозвоночными животными, кормится на мелководьях, заливных лугах и поблизости от водоёмов. На зимовках кормится мелкими грызунами, крупными насекомыми, реже змеями, ящерицами и моллюсками.
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