Еще один черный аист появился в нижегородском зоопарке "Лимпопо" Общество

Фото: пресс-служба зоопарка

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Еще один черный аист появился в нижегородском зоопарке "Лимпопо". Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.

Согласно информации, сейчас птица пока присматривается к самке черного аиста, которая уже живет в зоопарке.

По словам директора зоопарка Владимира Герасичкина, черный аист не гнездиться рядом с человеческим жильем.

"До сих пор птица слабо изучена, и далеко не все зоопарки решаются ее содержать. Поэтому нам понадобилось определенное время, чтобы найти для самки достойного кавалера", - сказал он.

Традиционно брачный период у черных аистов начинается в апреле, однако для начала у птиц должна сформироваться прочная пара, которую они образуют на всю жизнь.

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Черный аист обитает в лесной зоне Евразии. В России он населяет территорию от Балтийского моря и всю Южную Сибирь до Дальнего Востока, включая остров Сахалин.

Питается в основном рыбой, мелкими водными позвоночными и беспозвоночными животными, кормится на мелководьях, заливных лугах и поблизости от водоёмов. На зимовках кормится мелкими грызунами, крупными насекомыми, реже змеями, ящерицами и моллюсками.