Участок от ул.Славянской до ул.Горького перекрыт из-за угрозы обрушения дороги Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Участок дороги от ул.Славянской до ул.Горького в Нижнем Новгороде перекрыт из-за угрозы обрушения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Угроза обрушения дорожного полотна возникла из-за проезда большегрузов, несмотря на запрет.

После укрепления котлована движение на указанном участке будет восстановлено в понедельник, 12 апреля.