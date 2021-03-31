Участок от ул.Славянской до ул.Горького перекрыт из-за угрозы обрушения дороги

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Участок дороги от ул.Славянской до ул.Горького в Нижнем Новгороде перекрыт из-за угрозы обрушения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Угроза обрушения дорожного полотна возникла из-за проезда большегрузов, несмотря на запрет.
После укрепления котлована движение на указанном участке будет восстановлено в понедельник, 12 апреля.
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