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Анонсы событий для СМИ на 9 апреля 2021 года
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08 апреля 2021 19:33  [45] Нижний сегодня: главные события дня
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Общество

Нижний сегодня: главные события дня

08 апреля 2021 19:33  [45] Общество

Замглавы Канавинского района обратился в суд с иском к жителям о защите чести и достоинства

Первый заместитель главы администрации Канавинского района Нижнего Новгорода обратился в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации. Он обвиняет жителей Канавинского района в том, что граждане направили в общественную приемную правительства Нижегородской области обращение, в котором, по мнению заявителя, содержится информация, порочащая его.

УФСБ задержало директора нижегородского "Управления инженерной защиты территорий" Алексея Ежкова

Алексей Ежков обвиняется во взяточничестве. По версии следствия, он не подписывал акты о выполненных работах при ликвидации оползня на Похвалинском съезде, требуя у подрядчика строительные материалы для возведения личного дома на территории Приокского района. Стоимость услуги составила 220 тысяч рублей.

Партия вакцины "ЭпиВакКорона" поступила в Нижегородскую область

Партия из 6 тысяч доз вакцины "ЭпиВакКорона" поступила в Нижегородскую область. Региональный Минздрав сообщил о планах нарастить темп вакцинации до 31 тысячи человек в сутки.

Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 22 районах Нижегородской области

Случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки не выявлено в 22 районах Нижегородской области. Всего сейчас в регионе COVID-19 верифицирован у 109 534 человек, из которых 47 997 проживает в Нижнем Новгороде, а остальные 61 537 - за пределами областного центра.

Ледоход начался на Оке в Нижегородской области (ФОТО)

Сотрудники регионального ГУ МЧС РФ, во время мониторинга ледовой обстановки на вертолете МИ-8, выяснили, что ледоход идет по Оке со стороны Мурома. При этом сейчас на льду встречается большое количество рыбаков, несмотря на то, что выход на лед в настоящее время смертельно опасен.

Участок от ул.Славянской до ул.Горького перекрыт из-за угрозы обрушения дороги

Угроза обрушения дорожного полотна возникла из-за проезда большегрузов, несмотря на запрет. После укрепления котлована движение на указанном участке будет восстановлено в понедельник, 12 апреля.

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