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Четыре человека пострадали в ДТП на трассе "Нижний Новгород-Саратов". Об этом сообщили в в УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
Согласно информации, автоавария произошла 8 апреля в 15:05 на 177 км трассы "Нижний Новгород – Саратов" (Лукояновский район).
71-летний водитель ГАЗели не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и совершил съезд в правый кювет по ходу своего движения.
В результате ДТП пострадали сам водитель машины и его пассажиры - 51-летний и 60-летний мужчины, а также 67-летняя женщина.
Всем пострадавшим медпомощь была оказана на месте происшествия.
Напомним, что велосипедист погиб под колесами КАМАЗа в Нижнем Новгороде.
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