Четыре человека пострадали в ДТП на трассе "Нижний Новгород-Саратов" Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Четыре человека пострадали в ДТП на трассе "Нижний Новгород-Саратов". Об этом сообщили в в УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, автоавария произошла 8 апреля в 15:05 на 177 км трассы "Нижний Новгород – Саратов" (Лукояновский район).

71-летний водитель ГАЗели не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и совершил съезд в правый кювет по ходу своего движения.

В результате ДТП пострадали сам водитель машины и его пассажиры - 51-летний и 60-летний мужчины, а также 67-летняя женщина.

Всем пострадавшим медпомощь была оказана на месте происшествия.

Напомним, что велосипедист погиб под колесами КАМАЗа в Нижнем Новгороде.