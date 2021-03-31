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Общество

Запуск "садовых" электричек начинается в Нижегородской области

09 апреля 2021 09:29  [2] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Запуск "садовых" электричек начинается в Нижегородской области. Об этом сообщили в АО "Волго-Вятская пригородная пассажирская компания".

Согласно информации, с 10 апреля будут запущены пригородные поезда на Арзамасском направлении.

Расписание движения электричек:

  • с 10 апреля - поезд № 6707/6714 Кустовая-Суроватиха-Кустовая. Отправление - в 07.40 и прибытие на конечную станцию - в 09.33.
  • с 17 апреля - поезд №№ 6711/6710 пр.Гагарина-Суроватиха-пр.Гагарина. Отправление - в 08.30 и прибытие на конечную станцию - в 10.33.
  • с 24 апреля - поезд №№ 6709/6716 Н.Новгород-Суроватиха-Н.Новгород. Отправление - в 08.12 и прибытие на конечную станцию - в 09.57.
  • с 26 апреля - поезд №№ 6715/6716 Н.Новгород-Сережа-Н.Новгород. Отправление - в 12.57 и прибытие на конечную станцию - в 15.28.
  • с 30 апреля - поезд №№ 6721/6722 Кустовая-Суроватиха-Н.Новгород. Отправление -в 17.21 и прибытие на конечную станцию - в 19.00.
  • с 4 мая - поезд №№ 6709/6712 Н.Новгород-Суроватиха-Н.Новгород. Отправление - в 08.12 и прибытие на конечную станцию - в 09.57.

Также с 10 апреля в ежедневном режиме будут работать и поезда Приокской линии городской электрички от Московского вокзала до проспекта Гагарина. Отправление от Московского вокзала в 06.00, 16.15.

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Теги:
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