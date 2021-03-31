IV фестиваль Горький fest
Фото:
Фестиваль "Горький fest" пройдет в Нижнем Новгороде с 9 по 23 июля в пятый раз. Об этом сообщают организаторы мероприятия.
Согласно информации, в этом году фестиваль пройдет в два этапа. Так, 9 июля начнет свою работу киношкола "Горький film", а 16 июля состоится торжественная церемония открытия и начнется традиционная часть фестиваля.
В киношколе смогут принять участие жители Нижнего Новгорода и Нижегородской области. Наставниками молодых нижегородских кинематографистов станут режиссеры, операторы, продюсеры и сценаристы, которые помогут слушателям за время обучения в школе подготовить и снять трехминутный короткометражный фильм.
По словам губернатора региона Глеба Никитина, основной темой кинофестиваля в этом году становится 800-летие Нижнего Новгорода.
В рамках деловой программы фестиваля состоится питчинг короткометражных проектов. Призовой фонд питчинга составит 3 млн рублей.
Ознакомиться с регламентом фестиваля и подать заявку на участие в конкурсной программе можно на официальном сайте фестиваля.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+