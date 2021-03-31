Фестиваль "Горький fest" пройдет в Нижнем Новгороде с 9 по 23 июля в пятый раз Культура и отдых

IV фестиваль Горький fest Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Фестиваль "Горький fest" пройдет в Нижнем Новгороде с 9 по 23 июля в пятый раз. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Согласно информации, в этом году фестиваль пройдет в два этапа. Так, 9 июля начнет свою работу киношкола "Горький film", а 16 июля состоится торжественная церемония открытия и начнется традиционная часть фестиваля.

В киношколе смогут принять участие жители Нижнего Новгорода и Нижегородской области. Наставниками молодых нижегородских кинематографистов станут режиссеры, операторы, продюсеры и сценаристы, которые помогут слушателям за время обучения в школе подготовить и снять трехминутный короткометражный фильм.

По словам губернатора региона Глеба Никитина, основной темой кинофестиваля в этом году становится 800-летие Нижнего Новгорода.

В рамках деловой программы фестиваля состоится питчинг короткометражных проектов. Призовой фонд питчинга составит 3 млн рублей.

Ознакомиться с регламентом фестиваля и подать заявку на участие в конкурсной программе можно на официальном сайте фестиваля.