инвест-проект
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Гала-шоу пройдет в акватории Волги и Оки к 800-летию города
Два рейса в неделю запланировано по маршруту "Нижний Новгород-Стамбул"
На тысячных купюрах появится Нижний Новгород
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 9 апреля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
Последние новости рубрики Культура и отдых
09 апреля 2021 09:40  [93] Фестиваль "Горький fest" пройдет в Нижнем Новгороде с 9 по 23 июля в пятый раз
07 апреля 2021 10:36  [259] Российско-французский фестиваль "Зеленая неделя" пройдет в Нижегородской области
07 апреля 2021 08:42  [222] Выставка "Александр Невский. 800 лет с Россией" откроется в Нижнем Новгороде
06 апреля 2021 12:46  [388] Юбилейный вечер главного балетмейстера Нижегородского театра им. Пушкина состоится 8 апреля
06 апреля 2021 08:38  [430] Гастроли Тверского театра кукол пройдут в Нижнем Новгороде 15-18 апреля
05 апреля 2021 15:17  [820] "Тотальный диктант" вновь пройдет в Нижнем Новгороде 10 апреля
05 апреля 2021 12:08  [1177] Афиша культурных событий Нижнего Новгорода с 5 по 11 апреля 2021 года
03 апреля 2021 18:13  [331] Нижегородский губернский оркестр отправляется на гастроли на Кипр
03 апреля 2021 11:41  [355] Нижегородский "Лимпопо" возобновил работу после аварии на электросетях
03 апреля 2021 10:11  [335] Театральный фестиваль-конкурс "Контрамарка 2021" состоится в Нижнем Новгороде
Культура и отдых

Фестиваль "Горький fest" пройдет в Нижнем Новгороде с 9 по 23 июля в пятый раз

09 апреля 2021 09:40  [93] Культура и отдых
IV фестиваль Горький fest

IV фестиваль Горький fest

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Фестиваль "Горький fest" пройдет в Нижнем Новгороде с 9 по 23 июля в пятый раз. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Согласно информации, в этом году фестиваль пройдет в два этапа. Так, 9 июля начнет свою работу киношкола "Горький film", а 16 июля состоится торжественная церемония открытия и начнется традиционная часть фестиваля.

В киношколе смогут принять участие жители Нижнего Новгорода и Нижегородской области. Наставниками молодых нижегородских кинематографистов станут режиссеры, операторы, продюсеры и сценаристы, которые помогут слушателям за время обучения в школе подготовить и снять трехминутный короткометражный фильм.

По словам губернатора региона Глеба Никитина, основной темой кинофестиваля в этом году становится 800-летие Нижнего Новгорода.

В рамках деловой программы фестиваля состоится питчинг короткометражных проектов. Призовой фонд питчинга составит 3 млн рублей.

Ознакомиться с регламентом фестиваля и подать заявку на участие в конкурсной программе можно на официальном сайте фестиваля.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Кинематограф Фестиваль
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
31 марта 2021 11:47Реставрация Литературного музея им. Горького
вамрешать.рф
Архив
ТРИО ОЛЕГА АККУРАТОВА
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph