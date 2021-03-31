Депутат Заксобрания Нижегородcкой области Владислав Сивый арестован

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Депутат Законодательного собрания Нижегородcкой области Владислав Сивый арестован. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по Нижегородской области.
Согласно опубликованной информации, 8 апреля судом было удовлетворено ходатайство следователя о заключении под стражу подозреваемого в мошенничестве при долевом строительстве.
Напомним, что депутат парламента также является руководителем ООО "Автоинвест", которое выступило застройщиком дома в Дзержинске на ул. Комбрига Патоличева.
Компания сообщила о завершении строительства с участием средств дольщиков, но фактически здание построено не было. Известно, что дольщики вложили в строительство не менее 40 млн рублей.
Расследование уголовного дела продолжается.
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