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Экономика

Власти Нижнего Новгорода проведут повторный аукцион на закупку дорожной техники в ближайшее время

09 апреля 2021 10:25  [71] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Власти Нижнего Новгорода проведут повторный аукцион на закупку дорожной техники в ближайшее время. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации города.

Согласно полученной информации, из двух ранее запланированных в лизинг закупок 17 и 53 единиц техники сформированы три закупки на 16, 51 и 3 единицы. При этом стоимость и количество техники не изменились.

Собеседник агентства в мэрии отметил, что причиной отмены закупки стало исключение из перечня товара "Райдер-газонокосилка" в количестве трех единиц.

"Такой техники сейчас нет в России. В данный момент прорабатывается вопрос получения разрешения на приобретение этой техники из иностранного государства", - сказали в мэрии.

В администрации также уточнили, что причиной отмены закупки по определению исполнителя на оказание услуг по лизингу 53 единиц спецтехники стало исключение из перечня навесного снегоуборочного оборудования. Этот лот будет отражен в закупке на 16 единиц дорожной техники.

В заключение собеседник агентства заявил, что разместить аукцион на портале закупок планируется в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что город отменил закупку в лизинг дорожной техники на 1,7 млрд рублей.

Выплаты по договору лизинга, по расчетам мэрии, начнутся в 2023 году и продлятся пять лет. На мартовском заседании думы Нижнего Новгорода депутаты проголосовали за направление 85,5 млн рублей на оплату первоначального взноса.

Напомним также, что между администрацией Нижнего Новгорода и ПАО "КАМАЗ" подписано соглашение, которое предусматривает сотрудничество города и предприятия по обновлению парка коммунальной техники.

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Госзакупки
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