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Власти Нижнего Новгорода проведут повторный аукцион на закупку дорожной техники в ближайшее время. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации города.
Согласно полученной информации, из двух ранее запланированных в лизинг закупок 17 и 53 единиц техники сформированы три закупки на 16, 51 и 3 единицы. При этом стоимость и количество техники не изменились.
Собеседник агентства в мэрии отметил, что причиной отмены закупки стало исключение из перечня товара "Райдер-газонокосилка" в количестве трех единиц.
"Такой техники сейчас нет в России. В данный момент прорабатывается вопрос получения разрешения на приобретение этой техники из иностранного государства", - сказали в мэрии.
В администрации также уточнили, что причиной отмены закупки по определению исполнителя на оказание услуг по лизингу 53 единиц спецтехники стало исключение из перечня навесного снегоуборочного оборудования. Этот лот будет отражен в закупке на 16 единиц дорожной техники.
В заключение собеседник агентства заявил, что разместить аукцион на портале закупок планируется в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что город отменил закупку в лизинг дорожной техники на 1,7 млрд рублей.
Выплаты по договору лизинга, по расчетам мэрии, начнутся в 2023 году и продлятся пять лет. На мартовском заседании думы Нижнего Новгорода депутаты проголосовали за направление 85,5 млн рублей на оплату первоначального взноса.
Напомним также, что между администрацией Нижнего Новгорода и ПАО "КАМАЗ" подписано соглашение, которое предусматривает сотрудничество города и предприятия по обновлению парка коммунальной техники.
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