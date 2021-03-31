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Банк "Открытие" запустил новую кредитную карту "Всё что надо". Об этом сообщает пресс-служба банка.
Согласно информации, держатели карты получат привилегии для путешественников и расширенный кредитный лимит.
"Всё что надо" – это кредитная карта премиального класса Visa Signature с льготным периодом до 120 дней, кэшбэком до 11% и привилегиями для путешественников:
Кредитный лимит по карте расширен до 1,5 млн рублей, а также предоставляется возможность снимать наличные без комиссии по всему миру без ограничений.
Для клиентов с премиальным статусом карта "Всё что надо" выпускается и обслуживается бесплатно, а преимуществ становится еще больше. Карту можно оформить в любом отделении банка "Открытие", в ближайшее время появится возможность также заказать ее на сайте и получить с бесплатной доставкой.
"Наша новая карта рассчитана на взыскательных клиентов. Она объединила в себе всё, что важно пользователям кредитной карты: длинный грейс-период, высокий кэшбэк, премиальные сервисы и не только. Надеемся, что с новым продуктом наши клиенты получат максимальную выгоду и найдут в ней "Всё что надо", – отметил начальник управления кредитных карт банка "Открытие" Федор Портных.
Полный список всех преимуществ и условий по карте доступен на сайте банка.
С полным списком дополнительных привилегий и условий премиального обслуживания можно ознакомиться по ссылке.
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