Минпром наградил АПЗ дипломом за высокие результаты Бизнес

Фото: пресс-служба завода

Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области наградило АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина" дипломом за высокие результаты. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, завод победил в региональном конкурсе и был награжден почетным знаком "За качество и конкурентоспособность" в 2020 году.

Отмечается, что данный конкурс проводится с 2003 года. Предприятия-участники оцениваются по нескольким показателям: бизнес-результаты, эффективность системы менеджмента качества, стратегическое планирование и управление, удовлетворенность потребителей, удовлетворенность и развитие персонала, социальная ответственность, разработка новой продукции, применение новых технологий и технологическое переоснащение.

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В 2006 году в числе восьми нижегородских предприятий-победителей АПЗ получил почетный знак "За качество и конкурентоспособность".

Награда в виде статуэтки золотого оленя хранится в музее истории АПЗ.