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Политика

Подозреваемый в обмане дольщиков депутат ЗС НО Владислав Сивый останется под арестом до 6 мая, - суд

09 апреля 2021 13:47  [51] Политика

Фото: СУ СК РФ по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Суд назвал дату, по которую подозреваемый в мошенничестве депутат Законодательного собрания Нижегородской области, руководитель фракции ЛДПР в региональном парламенте Владислав Сивый останется под арестом.

Ранее областное СУ СК РФ сообщило об аресте Владислава Сивого. Позже объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области распространила информацию о том, что депутат останется под арестом до 6 мая 2021 года.

Напомним, что Владислава Сивого обвиняют в мошенничестве при долевом строительстве. Он также является руководителем ООО "Автоинвест", которое выступило застройщиком дома в Дзержинске на ул. Комбрига Патоличева. Строительство предполагалось с участием средств дольщиков. "Автоинвест" заявил о завершении строительства дома до 30 декабря 2019 года, однако здание так и не было построено.

Между тем, дольщики вложили в строительство 40 млн рублей. По факту мошенничества, повлекшего лишение права гражданина на жилое помещение, возбуждено уголовное дело (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Владислав Сивый задержан 7 апреля 2021 года.

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Теги:
Дольщики Суд Уголовное дело
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