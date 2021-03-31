Энергетики Т Плюс провели в нижегородских школах уроки "Безопасность тепла" Общество

Фото: Т Плюс

Энергетики "Т Плюс" провели в двух нижегородских школах уроки энергобезопасности и энергосбережения. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Занятия прошли в рамках Всероссийского Фестиваля энергосбережения "#ВместеЯрче" и информационно-профилактической акции ПАО "Т Плюс" "Безопасность тепла".

В роли учителей выступили сотрудники Нижегородского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс": с первоклассниками школы №75 встретился главный специалист компании Евгений Грищенко, уроки для учеников четвертого и первого классов школы №43 провела ведущий специалист Елена Ревякова.

Энергетики рассказывали детям о том, как рождаются электричество и тепло, почему нужно бережно относиться к расходованию энергоресурсов и как это делать, как нужно обращаться с электроприборами, вести себя вблизи тепловых сетей, люков и других объектов коммунального хозяйства, чтобы не случилось беды. В конце каждого урока дети получили подарки – подготовленные "Т Плюс" альбомы-раскраски "Приключения в Энергограде" и тематические наклейки.

"Это был мой первый опыт в роли школьного учителя. Я постаралась сделать уроки максимально интерактивными и включить детей в работу. Ребята отреагировали прекрасно! Было видно, что им интересно, они с удовольствием отвечали на мои вопросы и задавали свои", – поделилась впечатлениями Елена Ревякова.

"Уроки энергобезопасности и энергосбережения в школах региона наша компания проводит уже несколько лет. Наши коллеги отлично подготовились к занятиям, сумели овладеть вниманием детей, заинтересовать их, а значит полученные знания запомнятся и пригодятся ребятам в жизни", – отметила руководитель регионального центра стратегических коммуникаций "Т Плюс" в Нижнем Новгороде Ирина Ромачева.