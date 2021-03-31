Дело об изнасиловании и убийстве на Бору 9-летней девочки, направлено в суд Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Прокуратура Нижегородской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению 34-летнего жителя Бора, который обвиняется в изнасиловании и убийстве 9-летней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Мужчина также обвиняется в убийстве мамы девочки. Женщина была его бывшей гражданской женой.

Следователи полагают, что преступление произошло в сентябре 2020 года. Обвиняемый пришел в гости к своей 46-летней подруге и, поссорившись с ней, избил молотком, стулом, а также нанес несколько ударов ножом. Женщина скончалась на месте происшествия.

После произошедшего обвиняемый покинул квартиру, но в этот же день встретил на улице дочь погибшей. Девочка возвращалась из школы и находилась в это время на автобусной остановке в пос. Неклюдово. Мужчина предложил проводить девочку до дома, но заведя ее в безлюдное место, совершил с ней насильственные действия сексуального характера, а затем задушил ребенка.

Тело девочки нашли 24 сентября. После этого стало известно и о гибели ее мамы.

Мужчина обвиняется в совершении преступлений по статьям "Убийство" (п.п. "а", "в", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ) и "Иные насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней" (п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ). Максимальным наказанием за это является пожизненное лишение свободы.