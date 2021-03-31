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Общество

Стелу "Нижегородский район" и знак "Нижний Новгород" рядом с Канавинским мостом демонтируют в выходные

09 апреля 2021 15:27  [67] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Стелу "Нижегородский район" и знак "Нижний Новгород", расположенных у подножия Канавинского моста со стороны нагорной части областного центра, демонтируют в выходные. Об этом сообщили в городской администрации.

Демонтаж обусловлен неудовлетворительным состоянием объектов. При исследовании выяснилось, что у фундаментов превышена эксплуатационная влажность материалов.

Знак "Нижний Новгород" установлен в 1972 году, стела "Нижегородский район" - в 1985 году. В администрации пояснили, что они не являются объектами культурного наследия.

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Теги:
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