Стелу "Нижегородский район" и знак "Нижний Новгород" рядом с Канавинским мостом демонтируют в выходные Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Стелу "Нижегородский район" и знак "Нижний Новгород", расположенных у подножия Канавинского моста со стороны нагорной части областного центра, демонтируют в выходные. Об этом сообщили в городской администрации.

Демонтаж обусловлен неудовлетворительным состоянием объектов. При исследовании выяснилось, что у фундаментов превышена эксплуатационная влажность материалов.

Знак "Нижний Новгород" установлен в 1972 году, стела "Нижегородский район" - в 1985 году. В администрации пояснили, что они не являются объектами культурного наследия.