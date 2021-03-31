Стелу "Нижегородский район" и знак "Нижний Новгород" рядом с Канавинским мостом демонтируют в выходные

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Стелу "Нижегородский район" и знак "Нижний Новгород", расположенных у подножия Канавинского моста со стороны нагорной части областного центра, демонтируют в выходные. Об этом сообщили в городской администрации.
Демонтаж обусловлен неудовлетворительным состоянием объектов. При исследовании выяснилось, что у фундаментов превышена эксплуатационная влажность материалов.
Знак "Нижний Новгород" установлен в 1972 году, стела "Нижегородский район" - в 1985 году. В администрации пояснили, что они не являются объектами культурного наследия.
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