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Общество

Общественные обсуждения по переименованию ул. Стрелка пройдут в Нижнем Новгороде

09 апреля 2021 15:50  [93] Общество
Собор Александра Невского

Собор Александра Невского

Фото: с сайта Нижегородской епархии, Александр Чурбанов

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Общественные обсуждения по переименованию ул. Стрелка пройдут в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба Гордумы.

Согласно информации, комитет по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий города
рекомендовал комиссии по переименованию улиц провести общественные обсуждения по вопросу о возвращении улице Стрелка исторического наименования Александро-Невская.

По словам главы Гордумы Олега Лавричева, эти обсуждения являются обязательными перед принятием Думой окончательного решения о переименовании.

Напомним, что Нижегородская епархия также поддержала переименование ул. Стрелка.

Отметим, что улица была переименована в ул. Стрелка в советское время. Сейчас на этой улице проживают всего 8 человек, также там размещены разные офисы и гостиница.

СПРАВКА:
78,2% участников опроса поддержали предложение о возвращении ведущей к кафедральному собору Александра Невского улице Стрелка исторического названия Александро-Невская.

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Теги:
Городская дума Стрелка
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