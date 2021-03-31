Общественные обсуждения по переименованию ул. Стрелка пройдут в Нижнем Новгороде Общество

Собор Александра Невского Фото: с сайта Нижегородской епархии, Александр Чурбанов

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Общественные обсуждения по переименованию ул. Стрелка пройдут в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба Гордумы.

Согласно информации, комитет по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий города

рекомендовал комиссии по переименованию улиц провести общественные обсуждения по вопросу о возвращении улице Стрелка исторического наименования Александро-Невская.

По словам главы Гордумы Олега Лавричева, эти обсуждения являются обязательными перед принятием Думой окончательного решения о переименовании.

Напомним, что Нижегородская епархия также поддержала переименование ул. Стрелка.

Отметим, что улица была переименована в ул. Стрелка в советское время. Сейчас на этой улице проживают всего 8 человек, также там размещены разные офисы и гостиница.



СПРАВКА:

78,2% участников опроса поддержали предложение о возвращении ведущей к кафедральному собору Александра Невского улице Стрелка исторического названия Александро-Невская.