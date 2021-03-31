Собор Александра Невского
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Общественные обсуждения по переименованию ул. Стрелка пройдут в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба Гордумы.
Согласно информации, комитет по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий города
рекомендовал комиссии по переименованию улиц провести общественные обсуждения по вопросу о возвращении улице Стрелка исторического наименования Александро-Невская.
По словам главы Гордумы Олега Лавричева, эти обсуждения являются обязательными перед принятием Думой окончательного решения о переименовании.
Напомним, что Нижегородская епархия также поддержала переименование ул. Стрелка.
Отметим, что улица была переименована в ул. Стрелка в советское время. Сейчас на этой улице проживают всего 8 человек, также там размещены разные офисы и гостиница.
СПРАВКА:
78,2% участников опроса поддержали предложение о возвращении ведущей к кафедральному собору Александра Невского улице Стрелка исторического названия Александро-Невская.
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