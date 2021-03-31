Территорию детсада и 11 жилых домов подтопило в Арзамасском районе (ВИДЕО)

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Территорию детсада и 11 жилых домов подтопило в селе Красное Арзамасского района. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.
Сообщение о подтоплении придомовых территорий талыми водами в указанном себе поступило 8 апреля в 19:05. На место происшествия выехала оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона.
Сегодня в течение дня проводятся работы по откачке воды с помощью двух мотопомп. Уровень воды вчера составлял 20 см, сейчас вода идет на спад.
В результате подтопления пострадавших нет, жизнедеятельность населения не нарушена, население продовольствием обеспечено, эвакуация жителей не требуется.
Видео предоставлено ГУ МЧС России по Нижегородской области:
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