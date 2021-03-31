Территорию детсада и 11 жилых домов подтопило в Арзамасском районе (ВИДЕО) Общество

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Территорию детсада и 11 жилых домов подтопило в селе Красное Арзамасского района. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

Сообщение о подтоплении придомовых территорий талыми водами в указанном себе поступило 8 апреля в 19:05. На место происшествия выехала оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона.

Сегодня в течение дня проводятся работы по откачке воды с помощью двух мотопомп. Уровень воды вчера составлял 20 см, сейчас вода идет на спад.

В результате подтопления пострадавших нет, жизнедеятельность населения не нарушена, население продовольствием обеспечено, эвакуация жителей не требуется.

Видео предоставлено ГУ МЧС России по Нижегородской области: