Началось благоустройство Окской набережной в Нижнем Новгороде Общество

Фото: правительство региона

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Началось благоустройство Окской набережной в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области.

Согласно информации, начались работы на участке от Канавинского моста до собора Александра Невского.

На данном этапе также будет организован временный пешеходный маршрут под Канавинским мостом и выход на улицу Советскую. Работы завершатся в августе 2021 года.

По концепции, перед собором Александра Невского будет создан сквер. Вдоль набережной установят смотровые площадки с биноклями. Там же высадят до 3 тысяч деревьев и кустарников.

У бывшего здания ярмарочной гостиницы Ермолаевых появится амфитеатр с местами для отдыха, столиками и встроенными шезлонгами.

Планируется также ремонт парапетов вдоль набережной, замена ограждений, укладка бетонной плитки. Вдоль набережной будет проложена двухполосная велосипедная дорожка с парковкой для велосипедов.

Напомним, что изначально концепция благоустройства была разработана для всей территории набережной.

Однако после детального обследования конструкций набережной стало понятно, что часть берегоукрепления на участке от Канавинского моста до метромоста находится в аварийном состоянии, поэтому реализацию комплексной концепции разделили на два этапа.

Стоимость работ на объекте составит 200 млн рублей.

Рассматривался вариант создания многоуровневой набережной. Сейчас этот проект готов и ведется поиск финансирования.