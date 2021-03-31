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Бизнес

Интерактивную карту IT-компаний создадут в Нижнем Новгороде

09 апреля 2021 16:44  [72] Бизнес

Фото: Предоставлено пресс-службой правительства Нижегородской области

АНО "Цифровое развитие социальных проектов" совместно с нижегородскими разработчиками сервиса ITGorky создадут карту IT-компаний, стартапов и команд, которые занимаются проектами в области искусственного интеллекта. Об этом сообщили в правительстве региона.

На карте можно будет не только посмотреть "географию" компаний и исследовательских центров, но и получить информацию о тех проектах, которые реализуются в регионе в сфере искусственного интеллекта.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил большой потенциал региона в сфере искусственного интеллекта.

"Нижегородцы уже давно создают всемирно известные продукты в этой сфере. Например, почти в каждом смартфоне есть код функций компьютерного зрения и машинного обучения OpenCV, во многих крупных магазинах известных брендов стоит счетчик посетителей vCount, а нижегородский мобильный 3D-сканер Itseez3D считается одним из лучших в мире. И впереди нас ждет масштабная работа по развитию этого направления", - сказал Глеб Никитин.

"Сейчас активно налаживаем коммуникации с федеральным центром, определяем инструментарий взаимодействия и возможности по поддержке нижегородских разработчиков", - добавил губернатор.

Как сообщил директор АНО "Цифровое развитие социальных проектов" Евгений Федосеев, карта компаний-разработчиков в сфере искусственного интеллекта появится летом 2021 года на базе сервиса ITGorky, который постоянно совершенствуется и дополняется новыми объектами.

"Мы захотели сделать максимально удобный ресурс для представления о рынке искусственного интеллекта в регионе. Информация, размещенная на карте, будет полезна и разработчикам, и потенциальным инвесторам, и новым специалистам в этой сфере", - пояснил директор АНО "Цифровое развитие социальных проектов" Евгений Федосеев.

"Наша аналитика построена на открытых данных. Сейчас в Нижегородской области десятки компаний занимаются проектами с применением искусственного интеллекта. Среди крупнейших – нижегородские филиалы Intel, Harman Huawei, Epam, Xperience AI. Чаще всего ИИ-технологии применяются в сфере компьютерного зрения, а также бизнес-аналитике", – рассказал создатель сервиса ITGorky Игорь Позументов.

На данный момент на сайте ITGorky (https://itgorky.ru) представлена актуальная информация о нижегородских IT-компаниях, бесплатных курсах и об оплачиваемых стажировках, о вакансиях и продуктах, которые разрабатываются в регионе.

Напомним, в августе 2020 года по поручению президента России Владимира Путина на заседании президиума правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий был утвержден паспорт федерального проекта "Искусственный интеллект", входящий в нацпроект "Цифровая экономика РФ". Финансирование этого направления в России в 2021-2024-м году составит 31,5 млрд рублей, в том числе 24,6 млрд будет направлено из федерального бюджета, 6,9 млрд планируется привлечь из внебюджетных источников.

Задачи по развитию и внедрению технологий искусственного интеллекта в Нижегородской области решаются на базе АНО "Цифровое развитие социальных проектов".

"Нас ждет масштабная работа в этом направлении, в том числе создание и апробация технологий искусственного интеллекта в реальном секторе экономики и госуправлении, формирование исследовательских центров и образовательных продуктов. Сейчас развитием технологий искусственного интеллекта занимается целый ряд компаний, работающих в регионе. Наша задача – создать комфортные условия для их деятельности, а также внедрять данные разработки для повышения качества жизни граждан", – отмечал ранее Глеб Никитин.

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