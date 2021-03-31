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Общество

Нижегородские студенты могут принять участие в конкурсе "ЭКОжизнь"

09 апреля 2021 16:57  [30] Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Нижегородские студенты могут принять участие в конкурсе "ЭКОжизнь". Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Прием работ на конкурс открыт до 16 мая 2021 года. Проект реализует министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области совместно с Центром координации проектов цифровой экономики при участии Волго-Вятского банка ПАО "Сбербанк" и Tele2.

Чтобы принять участие в конкурсе, студентам нужно снять видеоролик по следующим темам: "Обращение с твердыми коммунальными отходами", "Сохранение водных объектов", "Как стать ЭКОактивистом", "Борьба с нарушениями природоохранного законодательства". Участвовать можно индивидуально или в составе группы. Продолжительность видео не должна превышать 3 минут, жанр может быть любым. Необходимо заполнить заявку на официальном сайте ведомства (https://ecology.government-nnov.ru) и прикрепить ссылку на свою работу.

"Нам очень важно запустить такой конкурс именно среди студентов, для того чтобы узнать их взгляд на экологию в регионе, обратить внимание на проблемы, которые их волнуют. Ролик должен быть информативным, достоверным, доступным и креативным, также важен посыл. Вопросы экологического просвещения играют решающую роль в исполнении национального проекта "Экология". Именно подрастающему поколению мы передадим эстафету в решении экологических вопросов", – рассказала консультант сектора экологического просвещения министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области Ирина Кочеткова.

Всем участникам конкурса при регистрации будет начислено 50 "доброрублей", которые отразятся в личном кабинете на портале "Карта жителя Нижегородской области". Для призеров конкурса тариф будет повышенным: 100, 150 и 200 "доброрублей". Студенты в дальнейшем смогут потратить бонусы в разделе "Добромаркет" на скидки и предложения от партнеров проекта "Доброрубль".

"Меньше всего хочется увидеть работы, просто снятые, например, на квадрокоптер. Сегодня есть столько технических возможностей, в том числе в сфере программирования! Нам очень интересно посмотреть, как реализуются творческие идеи нижегородцев, в том числе с точки зрения цифрового прорыва. Мы расскажем о лучших работах на платформе nn-card.ru, в разделе "События", обязательно поощрим "доброрублями" каждого участника и победителей - в особенности", – отметил руководитель ГАУ НО "Центр координации проектов цифровой экономики" Владимир Распопов.

Итоги конкурса подведут с 17 по 23 мая 2021 года. Победители смогут пройти бесплатную практику в региональном министерстве экологии и природных ресурсов и "Центре координации проектов цифровой экономики", а также получат ценные подарки от партнеров проекта.

"По статистике, на одного жителя планеты приходится более семи килограммов электронного мусора в год. Поэтому тема вторичной переработки и правильной утилизации так актуальна на сегодняшний день. Как социально ориентированный бизнес, Tele2 уже несколько лет реализует собственные экологические инициативы и поддерживает региональные проекты, направленные на защиту окружающей среды. Например, в салонах связи в крупнейших городах Нижегородской области можно бесплатно сдать отработавшие свой ресурс батарейки и старые мобильные телефоны. Все собранные устройства и элементы питания отправляются на специализированные предприятия для дальнейшей утилизации. Быть сознательным и бережно относиться к природе и ресурсам – больше чем тренд последнего времени, это обязанность каждого. Поэтому мы поддерживаем молодежь, готовую рассказывать об этой проблеме и искать новые пути ее решения", – рассказал коммерческий директор макрорегиона "Волга" Tele2 Алексей Сидоров.

"ESG-повестка занимает важное место в стратегии и корпоративной культуре Сбера. Она охватывает все направления - от работы с клиентами и инвесторами до ответственной модели поведения каждого из нас. Нам, как социально-ответственной компании, важно обращать внимание молодежи на тему экологии. Именно поэтому мы выступили с инициативой номинации "ЭКОрепортаж", ведь благодаря правильному контенту мы сможем вовлекать молодых людей в процессы заботы об окружающей среде. Главное, на что будем обращать внимание в работах, - это смысл и визуальное содержание. Уверен, что интересные идеи ребят обязательно найдут поддержку и будут реализованы в нашем регионе", – пояснил вице-президент, председатель Волго-Вятского ПАО "Сбербанк" Петр Колтыпин.

Напомним, реализация национального проекта "Экология" в рамках указа президента РФ Владимира Путина началась в стране с 2019 года. Ключевые цели нацпроекта – эффективное обращение с отходами производства и потребления, снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха, улучшение качества питьевой воды для населения, сохранение биологического разнообразия, экологическое оздоровление водных объектов, включая Волгу, внедрение новых технологий в лесном хозяйстве, а также создание образовательных программ, направленных на формирование бережного отношения к окружающей среде и обеспечение рационального водопользования.

Нацпроект включает в себя 11 федеральных проектов: "Ликвидация свалок", "Утилизация и переработка мусора", "Обезвреживание опасных отходов", "Чистый воздух", "Оздоровление Волги", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение рек и озер", "Национальные парки и заповедники", "Сохранение лесов", "Экопросвещение" и "Мониторинг окружающей среды".

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Теги:
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