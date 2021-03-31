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Анонсы событий для СМИ на 9 апреля 2021 года
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Максим Аверин
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09 апреля 2021 18:45  [97] Нижний сегодня: главные события дня
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Общество

Нижний сегодня: главные события дня

09 апреля 2021 18:45  [97] Общество

Суд арестовал нижегородского бизнесмена Сергея Моторкина до 10 мая 2021 года

Сергей Моторкин, который является директором ООО "Юта" и ООО "Юта-НН", арестован и помещен в СИЗО до 10 мая 2021 года. Арестованный подозревается в выводе миллиардов рублей за рубеж. "Юта" и "Юта-НН" входят в состав ГК "Гармония", которая в 2019 году подозревалась в уклонении от уплаты налогов на сумму в 3 млрд рублей.

Обнародованы данные о числе нижегородцев с подтвержденным COVID-19 на 9 апреля

По данным на 9 апреля в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 109 783 человек, в том числе 249 новых случаев заболевания выявлено за прошедшие сутки, а днем ранее - 243 новых случая COVID-19. Коэффициент распространения инфекции на 9 апреля составляет 0.92 (вчера - 0.86).

Депутат Заксобрания Нижегородской области Владислав Сивый арестован

Депутат Владислав Сивый 8 апреля заключен под стражу. Он также является руководителем ООО "Автоинвест", которое выступило застройщиком дома в Дзержинске на ул. Комбрига Патоличева. Компания сообщила о завершении строительства с участием средств дольщиков, но фактически здание построено не было. Известно, что дольщики вложили в строительство не менее 40 млн рублей.

Запуск "садовых" электричек начинается в Нижегородской области

С 10 апреля будут запущены пригородные поезда на Арзамасском направлении.

Скверы и обзорные площадки в Нижегородском кремле закрываются на реставрацию

Мемориал "Вечный огонь", Ивановский съезд, Кремлевский бульвар, Губернаторский сад, Еловый сквер, Центральная площадь, Дмитриевская башня, стены Кремля, Часовой сквер сейчас огорожены забором, и попасть на них нельзя. Реставрация и ремонтные работы завершатся к августу.

Глеб Никитин рассказал о степени готовности строительства "Школы 800"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о степени готовности строительства "Школы 800". Сейчас общая готовность строительства трех учебных корпусов в Нижнем Новгороде и центра дополнительного образования в городе Бор оценивается в 63 процента

Фестиваль "Горький fest" пройдет в Нижнем Новгороде с 9 по 23 июля в пятый раз

В этом году фестиваль пройдет в два этапа. Так, 9 июля начнет свою работу киношкола "Горький film", а 16 июля состоится торжественная церемония открытия и начнется традиционная часть фестиваля.

Общественные обсуждения по переименованию ул. Стрелка пройдут в Нижнем Новгороде

Комитет по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий города рекомендовал комиссии по переименованию улиц провести общественные обсуждения по вопросу о возвращении улице Стрелка исторического наименования Александро-Невская.

"Школа 800" начнет принимать заявления на обучение, предположительно, в августе

Нижегородский образовательный центр "Школа 800" начнет принимать заявления на обучение, предположительно, в августе 2021 года. Заявления на прием школа начнет рассматривать после получения лицензии, а это произойдет, ориентировочно, в августе.

Стелу "Нижегородский район" и знак "Нижний Новгород" рядом с Канавинским мостом демонтируют в выходные

Стелу "Нижегородский район" и знак "Нижний Новгород", которые расположены у подножия Канавинского моста со стороны нагорной части областного центра, демонтируют в выходные. Демонтаж обусловлен неудовлетворительным состоянием объектов. При исследовании выяснилось, что у фундаментов превышена эксплуатационная влажность материалов.

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