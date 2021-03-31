"Цифровая платформа – это платформа, помогающая гражданам решать проблемы в офлайне", - Владимир Табак Бизнес

Фото: Эхо Москвы

Заместитель генерального директора АНО "Диалог" Владимир Табак выступил в секции "Цифровые платформы: правила игры" в рамках второго дня Российского форума по управлению интернетом (RIGF). Об этом сообщается на сайте радио Эхо Москвы.

Отвечая на вопрос о понятии цифровой платформы, Владимир Табак отметил необходимость прикладного характера всех цифровых решений.

"Мы в рамках "Диалога" для себя определили, что цифровая платформа в первую очередь должна быть практичной. На мой взгляд, последние годы показали, что понятие цифровой платформы имеет двойственную репутацию. С одной стороны, мы видели много проектов, где цифра была ради цифры. С другой, есть ряд проектов, которые действительно позволяют, как те же Госуслуги или Мос.ру, за счет определенных несложных онлайн-процессов сильно сократить время решения проблем в офлайне. Для меня цифровая платформа определяется достаточно просто – это платформа, помогающая гражданам решать проблемы в офлайне за счет оптимизации этих процессов в онлайне. Это основная суть цифровой платформы и та концепция, которую мы стараемся внедрять в рамках нашей работы", - сказал Владимир Табак.

Отдельное внимание было уделено общественному взгляду на "цифровые новинки". Замруководителя АНО "Диалог" рассказал о совместном проекте организации и Минцифры России "Инцидент Менеджмент".

"Один из таких флагманских, якорных проектов для нас — это проект по обратной связи "Инцидент Менеджмент", которым мы совместно с Минцифры России занимаемся в течение последних 3 лет. Концепция заключается в том, что технологическая цифровая платформа является производной от задач, а задача всегда является производной от проблемы, которая стоит перед обществом и соответственно перед властью. Мы несколько лет назад обратили внимание на простую с точки зрения постановки и сложную с точки зрения решения проблему – люди не хотят решать свои проблемы через 59-ФЗ, когда есть огромное количество площадок, позволяющих им напрямую писать свои обращения в органы исполнительной власти. И таких людей в месяц было на тот момент, по оценке компании "Медиалогия", около 150 тысяч. Первый такой опыт был в Московской области, где система "Инцидент Менеджмент" позволяла парсить и маршрутизировать эти жалобы между исполнителями на уровне органов власти. Сначала это был один регион, сейчас это все регионы Российской Федерации. В этом смысле нужно понимать, что любая технологическая платформа является техническим инструментом, а поверх этого инструмента должна быть наложена правильная идеология и методология самого процесса", - пояснил он.

Внедрение системы подтолкнуло федеральные и региональные органы исполнительной власти к пониманию важности работы в интернете. По словам Владимира Табака, за 2019-2020 около 80 регионов приняли НПА, позволяющие официально работать с обратной связью с гражданами в соцсетях.

"У нас сейчас первичный SLA, то есть время ответа, 4 часа в среднем по стране для обращений, которые поступают через социальные сети. Когда мы говорим о технологии, надо понимать, что технология должна быть адаптирована под онлайн-среду. Основная моя мысль заключается в том, что есть процесс цифровизации, а есть процесс адаптации в офлайновую жизнь и структуру управления. И надо понимать, что процесс цифровизации невозможен без улучшения качества управления глобальными процессами. Цифровизация предусматривает более быстрое принятие решений, а для этого нужно менять качество самой системы управления. Это дорога с двусторонним движением, и мы идем по ней поступательно" , - добавил Владимир Табак.

В завершении сессии был поднят вопрос о единых правилах регулирования интернет-среды.

"Первоначально нужно определиться с глобальной стратегией присутствия государства в интернете. Это краеугольный камень, потому что сегодня интернет только становится предметом государственной важности. И хотя в начале десятых годов были уже большинство существующих соцсетей, для государства на тот момент интернет оставался аксессуаром. Сегодня этот процесс трансформации из аксессуара в инструмент, во многом определяющий общественное мнение, произошел драматически быстро, особенно на фоне пандемии. На мой взгляд, для начала нужно определиться с глобальной стратегией присутствия государства в интернете, и уже на основе этой стратегии регулировать работу, иначе мы все время будем сталкиваться с ситуативными кейсами. Мы все знаем кейс про ТикТок, потому что ТикТок всегда утверждал, что он находится вне политики, и по правилам модерации политика на площадке была запрещена. И при этом государство видит одну из самых массовых рассылок в истории социальных сетей в России с призывом прийти на политическую акцию. Безусловно государство будет на это реагировать. Другой вопрос, что это конкретная ситуация, которая находится вне привязки к глобальной стратегии. Должна сформироваться глобальная стратегия присутствия государства в интернете, в которой будут отражены присутствие самого государства с точки зрения государственного брендинга определенных площадок, коммуникации государства с жителями, взаимодействие с крупными игроками, такими как зарубежные и российские площадки, и все это будет подчинено единой логике, вот тогда будет уже гораздо площе говорить о регулировании", - резюмировал заместитель генерального директора АНО "Диалог" Владимир Табак.