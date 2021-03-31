Подрядчик приступил к устройству фундамента лестницы в сквере на пл. Горького

Подрядная организация приступила к устройству фундаментного основания центральной лестницы у памятника Максима Горького. Об этом сообщает администрация Нижегородского района.
Согласно информации, в настоящее время демонтажные работы существующего покрытия сквера почти завершены, ведется поставка бортового камня.
Подрядчик ведет демонтаж металлических ограждений, МАФов, опор освещения. В конце апреля на территорию сквера будет завезена тротуарная плитка для реконструкции дорожно-тропиночной сети.
Напомним, что после реконструкции сквер сохранит свою планировочную структуру, которая является предметом охраны. При этом в рамках благоустройства сквера будет обновлено дорожное покрытие, заменено все освещение и отремонтировано ограждение сквера.
Ранее сообщалось, что на работы по ремонту и озеленению сквера планируется направить 75 млн рублей.
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