Подрядчик приступил к устройству фундамента лестницы в сквере на пл. Горького Общество

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Подрядная организация приступила к устройству фундаментного основания центральной лестницы у памятника Максима Горького. Об этом сообщает администрация Нижегородского района.

Согласно информации, в настоящее время демонтажные работы существующего покрытия сквера почти завершены, ведется поставка бортового камня.

Подрядчик ведет демонтаж металлических ограждений, МАФов, опор освещения. В конце апреля на территорию сквера будет завезена тротуарная плитка для реконструкции дорожно-тропиночной сети.

Напомним, что после реконструкции сквер сохранит свою планировочную структуру, которая является предметом охраны. При этом в рамках благоустройства сквера будет обновлено дорожное покрытие, заменено все освещение и отремонтировано ограждение сквера.

Ранее сообщалось, что на работы по ремонту и озеленению сквера планируется направить 75 млн рублей.