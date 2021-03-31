Павильоны и дорожные ограждения моют в во всех районах Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Павильоны и дорожные ограждения моют в во всех районах Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в районных администрациях Нижнего Новгорода.

Согласно полученной информации, в Сормовском районе коммунальные службы чистят прибордюрные полосы на улицах Коммунальной, Свободы и на квартальных проездах улиц Иванова и Культуры.

Продолжается мойка элементов дорожной инфраструктуры - бортового камня, остановочных павильонов и дорожных ограждений. С газонов парков, скверов и общественных пространств идет сбор мусора. В весенней уборке района участвуют 82 рабочих.

Днем ранее мелкие ямы на дорогах устранили с помощью рециклера на улицах Исполкома, Карпинского, Мокроусова, Песочной. Выполнен карточный ремонт объездной дороги на ул. Новосоветской. Откачка талых вод производилась на Лунской и Римского-Корсакова.

В Советском районе проводятся работы по комплексной уборке прибордюрных полос по улицам Ванеева, Ижорская, Агрономическая, Саврасова, Окский съезд и на Молитовском мосту.

Также проводятся работы по очистке остановочных павильонов и ограждений, сбору мусора с тротуаров и газонов по проспекту Гагарина.

В Приокском районе механизированная уборка дворов ведётся в поселке Черепичном.

10 апреля в районе работает 12 единиц техники (3 КДМ, МТЗ, 2 погрузчика, 2 самосвала и 4 газели) и 30 дорожных рабочих. Коммунальщики убирают мусор и очищают прибордюрные полосы на проспекте Гагарина и на улице Ларина.

Сегодня в Московском районе 70 дорожных рабочих и 34 единицы специализированной техники очищают прибордюрные полосы Бурнаковского проезда и на улицах Просвещенская, Чаадаева, Красные Зори.

В Автозаводском районе также идут масштабные работы. Промыто более 6 км ограждений безопасности на пр. Ленина, ул. Веденяпина, ул. Переходникова, пр. Бусыгина, пр. Молодежный, Южное Шоссе, ул. Дьяконова. Очищено 27 остановочных павильонов на ул. Аркадия Гайдара, Шнитникова и др.

Подметание и расчистка остановочных павильонов от несанкционированной рекламы идет на пр. Ленина.

Напомним, что 5 апреля в Нижнем Новгороде стартовал месячник по благоустройству. Мероприятия продлятся до 15 мая.