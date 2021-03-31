Онлайн-ярмарки вакансий пройдут в Нижегородской области 14-22 апреля Общество

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Центры занятости Нижнего Новгорода, Балахнинского и Володарского районов проведут онлайн-ярмарки вакансий с 14 по 22 апреля.

По данным управления по труду и занятости населения региона, граждане смогут, не выходя из дома, получить информацию об имеющихся на рынке труда вакансиях, условиях трудоустройства.

Также можно будет задать вопросы сотрудникам, которые занимаются подбором персонала, направить электронное резюме.

Чтобы принять участие в ярмарке, следует зайти в Zoom, зарегистрироваться.

Соискатели могут выбрать работодателя и пройти собеседование.

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