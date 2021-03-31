Подсветку ко Дню космонавтики включат на нижегородской телебашне 12 апреля.
На нижегородской телебашне в День космонавтики включат праздничную подсветку.
На световом панно будут транслироваться портрет Юрия Гагарина, изображения планет Солнечной системы и спутников связи.
По данным Нижегородского филиала РТРС, тематическая иллюминация будет работать с 19:30 до 24:00.
СПРАВКА:
Уже через четыре года после полета Юрия Гагарина на орбите появились первые спутники связи. Спутниковая связь стала важнейшим звеном в системе организации эфирной телетрансляции.
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