Подсветку ко Дню космонавтики включат на нижегородской телебашне 12 апреля Общество

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Подсветку ко Дню космонавтики включат на нижегородской телебашне 12 апреля.

На нижегородской телебашне в День космонавтики включат праздничную подсветку.

На световом панно будут транслироваться портрет Юрия Гагарина, изображения планет Солнечной системы и спутников связи.

По данным Нижегородского филиала РТРС, тематическая иллюминация будет работать с 19:30 до 24:00.

СПРАВКА:

Уже через четыре года после полета Юрия Гагарина на орбите появились первые спутники связи. Спутниковая связь стала важнейшим звеном в системе организации эфирной телетрансляции.

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